LG兩款全新電視及屏幕 自由彎曲多少由你決定

LG成為Digital Art Fair Xperience體驗展之官方屏幕合作夥伴，並於活動中展示多款電視和屏幕產品，包括最新推出的LG Pose和LG OLED Flex，場內以OLED技術展示不

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