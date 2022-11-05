Samsung新一代商用冷氣機系列 無風製冷省電省錢

最近Samsung推出全新商用冷氣機系列，包括WindFreeTM變頻淨冷卡式分體機，以及360變頻淨冷卡式分體機，新型號不但達致無風製冷，同時提高能源效率，適合應用在酒店、住宅綜合項目、辦公空間，以

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