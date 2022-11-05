Samsung新一代商用冷氣機系列 無風製冷省電省錢 置業家居 2022/11/05 分享： 分享： 最近Samsung推出全新商用冷氣機系列，包括WindFreeTM變頻淨冷卡式分體機，以及360變頻淨冷卡式分體機，新型號不但達致無風製冷，同時提高能源效率，適合應用在酒店、住宅綜合項目、辦公空間，以 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 Dyson Gen5detect全新吸塵體驗 今日 Dyson Gen5detect全新吸塵體驗 LG兩款全新電視及屏幕 自由彎曲多少由你決定 今日 LG兩款全新電視及屏幕 自由彎曲多少由你決定 Philips全新掛熨機 蒸氣噴頭可調角度 2022/10/01 Philips全新掛熨機 蒸氣噴頭可調角度 OSIM智能家電 全效淨化家居 2022/10/01 OSIM智能家電 全效淨化家居 ViewSonic短投便攜LED投影機 隨身攜帶的4K電視機 2022/09/10 ViewSonic短投便攜LED投影機 隨身攜帶的4K電視機 消費資訊 家電 LG Samsung 電視