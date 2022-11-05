Dyson Gen5detect全新吸塵體驗 置業家居 2022/11/05 分享： 分享： Dyson首款配備新一代Gen5 Hyperdymium摩打的智能吸塵機Gen5detect，11月3日正式開賣。被譽為品牌旗下最強勁的旗艦級型號，吸塵機轉速高達135,000rpm，可輸出262AW ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 Samsung新一代商用冷氣機系列 無風製冷省電省錢 今日 Samsung新一代商用冷氣機系列 無風製冷省電省錢 LG兩款全新電視及屏幕 自由彎曲多少由你決定 今日 LG兩款全新電視及屏幕 自由彎曲多少由你決定 Philips全新掛熨機 蒸氣噴頭可調角度 2022/10/01 Philips全新掛熨機 蒸氣噴頭可調角度 OSIM智能家電 全效淨化家居 2022/10/01 OSIM智能家電 全效淨化家居 ViewSonic短投便攜LED投影機 隨身攜帶的4K電視機 2022/09/10 ViewSonic短投便攜LED投影機 隨身攜帶的4K電視機 Dyson 家電 消費資訊 英鎊