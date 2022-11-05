Dyson Gen5detect全新吸塵體驗

Dyson首款配備新一代Gen5 Hyperdymium摩打的智能吸塵機Gen5detect，11月3日正式開賣。被譽為品牌旗下最強勁的旗艦級型號，吸塵機轉速高達135,000rpm，可輸出262AW

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