GRAND AUSTIN套3 低估價6%售出

中原胡鴻洲表示，佐敦GRAND AUSTIN 2A座中層D室，實用面積889呎，3房（連套房）及儲物房間隔，外望東北開揚市景，去年7月開價$2,468萬，期間多次調整叫價，最新以$2,020萬成交，實

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