GRAND AUSTIN套3 低估價6%售出 置業家居 2022/11/05 分享： 分享： 中原胡鴻洲表示，佐敦GRAND AUSTIN 2A座中層D室，實用面積889呎，3房（連套房）及儲物房間隔，外望東北開揚市景，去年7月開價$2,468萬，期間多次調整叫價，最新以$2,020萬成交，實 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 九龍區最新成交 最新專欄文章 更多 凱滙592呎 一手業主蝕$223.6萬離場 今日 凱滙592呎 一手業主蝕$223.6萬離場 德福花園高層2房 實用呎價$10,968 今日 德福花園高層2房 實用呎價$10,968 皓畋中層2房 2016年貨蝕讓$223萬 今日 皓畋中層2房 2016年貨蝕讓$223萬 黃埔花園639呎 今年新低價$880萬沽 今日 黃埔花園639呎 今年新低價$880萬沽 金翠苑739呎 實用呎價僅$12,406 今日 金翠苑739呎 實用呎價僅$12,406 銀行 佐敦 GRAND AUSTIN 物業買賣