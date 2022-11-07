突然吹出明年三月內地有機會通關，或至少減低入境隔離天數的消息，甚至說到中央已成立研究開關時間表的小組，講到似層層，但大部分人仍是不樂觀，又或者說，人們更相信，這種時間表是不用想了，內地政策，不容猜度，上次由「14+7」變成現在的「7+3」，也不見得有甚麼預告或具體原因。

但就現今普遍情緒及忍耐力而言，確是愈來愈低，因為疫情時起時落，永遠清不了。最近可說又另有小高峰，搞到全國不同地方都有封控，影響最大是較有話語權的需進出北京的人，很多人因北京健康碼彈窗而回不了京，得到處流浪等待回京的人，已有一新名詞叫「望京一族」。

望京輕歎，回京有多難？彈窗對很多人而言，是個沒太多邏輯的系統，一般輸進個人資料後，可能有六個理由說明你不能進京（系統彈出不能進京理由，及可能的申訴方法，史稱彈窗），你根據理由去打電話處理，若成功解鎖則可有進京所用的碼才能上路。最大的彈窗原因，是曾去過風險地區（但這理解又時常加辣，變成有病例的整個城鎮都算），得要證明在七天內沒到過這些地方才可通行。

但事實上，由於彈窗的原因更多是不太明瞭，就算覺得自己本應合格的，但最終都被彈，所以特別是二十大前後，有不少北京友人都滯留上海，等有碼了才能返京。十一月開始後據聞才好轉些。

現在是竟因而開發了養碼產業，意思是分析了又就近北京、又最安全低風險的城市，去那裏住幾天，等待回京綠碼。例如現在排養碼首位的，是河北正定，賣點是離北京近，有碼後回京最快，價廉又多旅遊資源，一於當邊等邊旅遊。之前更誇張的說法，則是從山路默默爬山進京，但都說已有人把守制止了。