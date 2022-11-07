減磅戰友Alice因長期沒有飲用牛奶的習慣，開始嘗試新餐單時，我提醒她，如果出現輕微肚瀉，就立即停止飲用牛奶。

Alice：「雖然現每天飲牛奶會令我輕微肚瀉，但我仍然很想盡量嘗試均衡飲食，讓身體吸收足夠的營養，我會再觀察多一會兒腸胃的狀況再告訴你。」

「你很久也沒有飲用牛奶，突然飲用，身體會因缺乏了專門消化乳糖的酶，所以出現氣脹或肚瀉，即是乳糖不耐症。沒有了這種酶將乳糖消化成葡萄糖和半乳糖，以幫助腸胃吸收，未經消化的乳糖滯留在腸道，會因滲透壓問題令大量水份進入腸道，引致脹氣、肚痛、肚瀉、放屁等徵狀。」我解釋。

「那怎麼辦？」Alice擔心地問道。

「你可嘗試這個星期，每天飲用量減少至四分之一杯，如果腸胃沒有投訴，可嘗試下星期半杯，之後四分之三杯或一杯，如似類推，讓消化道慢慢習慣，懂得分泌這種乳糖酶來消化乳糖，情況有機會大大改善。若果這方法飲用仍未有改善，我建議你可轉飲用加鈣的豆奶、燕麥奶或杏仁奶。」我建議。

Alice：「豆奶、燕麥奶等，不會引致肚瀉嗎？」

「豆奶、燕麥奶、杏仁奶，這些都是植物奶，同樣沒有含牛奶和乳糖的，例如燕麥奶是將燕麥加水攪碎隔渣再加鈣製成，因此即使有乳糖不耐症，也不會引致肚瀉。不如你改飲加鈣植物奶，下次再告訴我你的感覺，以及腸胃情況有否改善。」

「我見最近新推出不同的植物奶，一早想試！現在知道可以補鈣又不會引致肚痛，可放心飲用了！」Alice鬆了一口氣地說道。