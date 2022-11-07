終於等到陳南祿的新書《馬不停蹄—從跑馬地到沙田》出版，馬迷看到的，當然是馬會和賽馬的有趣故事，但我看到的，是一本適合企管人閱讀的書，皆因內藏很多靈感供企管人和領導層偷師。

首先，近排很多人都經常把storytelling掛嘴邊，但如何做呢？如何講呢？卻又非個個都識。陳氏示範了如何運用敏銳觸覺去發掘好故事材料，繼而娓娓道來，諸如賽馬名字起源、馬場歷史、馬事知識、馬圈逸聞、騎師經歷、賽馬迷信等，以多方位多角度多層面的手法講好機構故事，貼地輕鬆、不着痕迹地把機構的立體形象潛移默化植入讀者心中，慢慢產生好感，這是good storytelling的高招。最重要的是，書中幾篇文章記錄了香港在新冠疫情下，馬會如何作出防疫應變和措施。疫下決定馬照跑、國際賽如期舉行，其實甚具挑戰性，只要有一步做錯或甩漏，分分鐘盛事變災難。這幾篇文章提及馬會當時做了甚麼，是城中鮮有風險管理做得出色的案例，可給其他企管人作參考。

箇中的打仗秘笈，譬如：一、每日會為過千的騎練及相關人員，安排進行拭子樣本病毒測試，確保是陰性結果才可出賽或上班。二、為了讓風險減至最低，在疫情最嚴峻的時候，特別安排了私人飛機接送外國頂尖騎師來港，並安排嚴謹的隔離措施，把他們與本地騎師分隔。三、賽事舉行前，先做多輪沙盤推演（Scenario Planning），不同的情況已準備出不同的應對策略。四、從閉門作賽到限制入場人數，各項防疫措施都因時制宜迅速作應變，為了確保彩池不受影響，馬迷可以繼續馬照跑、賽馬業人士能維持就業機會，馬上利用資訊科技去開拓不同的投注流動程式，聰明地突破社交距離的限制。

近年，我們見到的是各式各樣的公關災難，但只要做好風險管理，絕對可以避免的。此書所記錄的疫下企業優質風險管理，堪值企管人和領導層收藏作為打仗秘笈！