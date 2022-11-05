全面防治光污染 達綠色復甦

香港各區商住大廈混合發展，商業燈光如招牌、射燈LED屏幕等，裝在人家住宅窗外或正對面，光綫直照屋內，並不罕見。試想像那些居民的睡房，關燈後仍然「燈火通明」，拉下窗簾還有光綫漏進房間，不但令人難以入睡，甚至帶來健康問題，是多麼的無奈。

傳統舊區如油尖旺，樓下商業、樓上住宅的混合發展大廈俯拾皆是。最近有電視台紀錄片訪問了一位居於西洋菜南街的苦主，他的窗戶對着幾塊射燈招牌，長期暴露於眩光，令他頭痛難耐，也影響日間的工作表現；結果他轉職晚更工作，待凌晨時分下班回家時，招牌已經關掉，才找回一片應得的漆黑，安然入睡。

推戶外燈光約章 惟投訴數字高企

光污染的問題，環保部門早已知道，自2008年，環保署以可持續發展基金資助民間研究及科普教育，後來成立工作小組，也找環團、學界及顧問公司進行研究，並在2016年推出《戶外燈光約章》（下稱約章），鼓勵商戶在深夜時分關燈；署方上周五（10月28日）推出更新版約章，鼓勵戶外燈光裝置的擁有人，提前在10點關掉燈光裝置，如果有閃動的燈具，例如LED屏幕、招牌等，則在10點轉為靜態（即非閃動）模式。

可是，環保署的光污染投訴數字，不禁令人質疑約章能否有效緩解污染問題。雖然2020及2021年的數字稍為回落，但仍然高於2016年約章成立之年，相信跌幅主要與疫情下經濟下行有關，而非商戶自動自覺減少燈光滋擾鄰居。若不及早對症下藥，筆者恐怕在後疫情時代，經濟復甦將令光污染問題比之前更嚴重。

趁更新版約章將於明年生效，筆者鼓勵環保署聯同屋宇署、規劃署及地政署，開展短中長期的工作計劃，一步步防治因無謂燈光帶來的滋擾問題。

更新約章名單 加強部門協作

短期：經歷疫情等衝擊，市面不少商號或倒閉、或遷離，連帶約章中的名單已經過時。環保部門應該更新約章名單，將不適用者除名，另外鼓勵新店舖、商場、管有招牌的物管公司參與約章，承諾做個好鄰舍。

值得一提的是，戶外燈光專責小組於2019年進行公眾諮詢時，披露5,000個參與單位只佔相關處所約一成，意味有更大比例者未參與其中，而這當中有多少是滋擾的燈，當局未有披露。因此，政府有必要了解商戶無動於衷的原因，然後提出對應辦法，務使約章能真正發揮保障公眾免受滋擾之苦的作用。

中期：建議環保部門一年後檢討更新版約章成效，如果簽署單位數字沒有明顯增加、投訴數字仍然高於2016年水平、或被投訴的問題燈光裝置大致不變，反映要仔細考慮改用更強硬手段處理，例如收緊豁免、加強巡邏、籌備管制法例等。

環保部門也可加強與其他部門協作，善用現有條例：屋宇署掌握全港所有登記招牌的資料，可在入則要求加入燈光裝置的最高亮度及照射角度標準；從更廣闊的層面，則應該從發展大綱及土地要求中防範未然，規劃署和地政署可在新發展區和社區重建計劃的規劃要求及地契中，加入光污染防治條款，保障將來入住的居民不受無謂燈光照射，「有覺好訓」。

長遠立例訂光度標準 平衡商住

長期：環保部門明白自願性約章有其限制後，最好是參考《噪音管制條例》模式，立例標明可接受光度標準，一旦發現超標就要求持份者調暗，以平衡居民及商業需要。

留意管制光污染並非等於勒令所有裝置關燈，令城市「烏燈黑火、死氣沉沉」，而是妥善管理商業燈光只照在有需要的地方，例如營業的舖面、路人、街道、看廣告的人；至於民居，留待居民自行選擇照明燈光就可以了。

最新一份施政報告強調經濟復甦，也提出建立宜居城市、可持續發展的願景，筆者甚願環保及發展相關部門，將這種影響市民作息、日間工作效率的光污染問題，放進政策考慮之列，真正達到綠色復甦。

▲ 施政報告強調經濟復甦，也提出建立宜居城市、可持續發展的願景，希望相關部門將光污染問題放進政策考慮之列，真正達到綠色復甦。（資料圖片）