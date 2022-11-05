港當「試金石」 作國家長遠控疫先導

本港日前舉行國際金融領袖投資峰會，各地金融巨頭應邀出席，雖然適逢香港50年來首次於11月懸掛8號風球，但可幸峰會總算順利舉行。特區政府十分重視這個國際盛會，特首李家超在會上指出，中國是世界經濟增長的引擎，這是無可逆轉的趨勢，而香港所處的獨特位置，正可享有無可取代的優勢，縱使一些西方反華政客接連向與會人士施壓，但香港對於國際投資者的巨大吸引力，仍阻擋不了國際金融合作的大趨勢。

國際金融峰會展示 港不走回頭路

透過今次峰會，本港向世界展示，在抗疫上不會再走回頭路，相信不會再重回嚴防嚴控的抗疫策略；有別於過往疫情時的公開場合，今次峰會場內嘉賓均不需要佩戴口罩，相信將來若疫情沒有再惡化，如相關人士已進行快速檢測及使用「安心出行」，公眾活動有機會可免除佩戴口罩的要求，真正復常指日可待。

是次金融峰會主力探討後疫情時期金融世界的波動及不確定性，現時各地出現的金融動盪比比皆是，包括滯脹、加息、經濟下行等，各地人民將要承受經濟衰退帶來的種種負面影響，引致政治及社會動盪。以英國為例子，近日金融動盪令執政的保守黨面臨分裂，觀乎英國經濟面臨經濟衰退及物價上漲夾擊，加上脫歐令經濟規模減少及勞工市場緊張，由此所引發的一系列社會動盪，由經濟引發的政治波動可見一斑。

至於香港，面對經濟下行以及疫情封關的影響，今年經濟連續3季收縮，第三季GDP按年跌4.5%，有評論認為今年全年GDP有機會收縮3%至5%，但今屆特區政府展示強政勵治的施政，以及逐步開關的決心，相信有望令本地各行業谷底反彈。

中國式現代化續開放 港地位重要

中共「二十大」重申，中國將會繼續開放改革，並採取措施便利外資參與，而且在政局相對穩定下，相信中央有能力迅速提出解決方法，以應對疫情、通脹及宏觀經濟困境。雖然現時內地房地產市場仍有波動及隱憂，而中美角力亦令雙邊貿易及地緣政治產生相當變數，但「二十大」確實為香港金融開拓更廣闊的前景，在推動「中國式現代化」下，國家必定更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放，中國在金融互聯互通以及資本市場和各產業規模，將出現爆發性增長，香港作為中國與世界的橋樑、窗口，將顯得更重要。

「二十大」亦重申，全面準確貫徹本港一國兩制、高度自治的方針，落實中央全面管治權及「愛國者治港」原則，有助香港更好融入國家發展大局，聚焦發展、改善民生，推動香港「由亂及治」、「由治及興」，而這種「背靠祖國，聯通世界」的優勢，並不是東南亞其他競爭對手能媲美。

香港現時最需要的，是找到一條走出疫情的路，一方面要穩住新冠死亡率及重症率，另一方面則要逐步開關，與世界接軌。中國在疫情上採取積極參與全球治理體系改革和建設，在國內嚴防嚴控下取得亮麗抗疫成績，但難免與世界各地出現分歧，香港逐步放寬應對疫情的方式，有可能成為中國逐漸走出嚴防嚴控的「試金石」，為國家長遠防疫策略有先導啟示作用。（文章只代表個人立場）

▲ 本港日前舉行國際金融領袖投資峰會，向世界展示在抗疫上不會再走回頭路。圖為特首李家超為峰會致辭。（資料圖片）