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入秋嘗滋味蟹鐉

副刊版 2022/11/07

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金風送爽，秋意盎然，又是吃蟹好時節！除了時令的大閘蟹外，其他蟹種亦同樣當造肥美。沙田帝都酒店中菜廳玉庭行政總廚尤忠東，悉心炮製出一系列鮮美蟹菜，讓蟹迷大快朵頤。

今次的套餐名為滋味「蟹」逅盛饌，總廚尤師

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欄名 : 新鮮熱辣

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