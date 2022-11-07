金風送爽，秋意盎然，又是吃蟹好時節！除了時令的大閘蟹外，其他蟹種亦同樣當造肥美。沙田帝都酒店中菜廳玉庭行政總廚尤忠東，悉心炮製出一系列鮮美蟹菜，讓蟹迷大快朵頤。

今次的套餐名為滋味「蟹」逅盛饌，總廚尤師

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