入秋嘗滋味蟹鐉 副刊版 2022/11/07 分享： 分享： 金風送爽，秋意盎然，又是吃蟹好時節！除了時令的大閘蟹外，其他蟹種亦同樣當造肥美。沙田帝都酒店中菜廳玉庭行政總廚尤忠東，悉心炮製出一系列鮮美蟹菜，讓蟹迷大快朵頤。 今次的套餐名為滋味「蟹」逅盛饌，總廚尤師 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 米芝蓮1星寧波菜甬府 全新午市及大閘蟹菜單 2022/11/05 米芝蓮1星寧波菜甬府 全新午市及大閘蟹菜單 PMQ 咖啡市集回歸 必試海外名店及得獎咖啡師手沖咖啡 2022/11/05 PMQ 咖啡市集回歸 必試海外名店及得獎咖啡師手沖咖啡 The Chinese Library 帶你味遊大江南北 2022/10/31 The Chinese Library 帶你味遊大江南北 Butter進駐K11 MUSEA 首設堂座嘗3款獨家甜點 2022/10/29 Butter進駐K11 MUSEA 首設堂座嘗3款獨家甜點 灘萬期間限定 鄉土料理玉手箱 集日本東北7縣食材炮製 2022/10/26 灘萬期間限定 鄉土料理玉手箱 集日本東北7縣食材炮製 飲食資訊 飲食優惠 酒店 沙田 中菜 天氣