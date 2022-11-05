英自由黨興衰 保守黨恐重蹈覆轍 國際版 2022/11/05 分享： 分享： 英國政壇近日亂象叢生，出現一年三度換相，保守黨內嚴重分裂，資深議員更公開怒斥黨員不是。回望歷史，工黨成為英國兩大政黨之前，自由黨才是與保守黨並駕齊驅的政黨，第一次世界大戰前已是長期執政黨，但因黨內紛爭 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 英國自由黨發展興衰 保守黨恐重蹈覆轍 2022/11/04 英國自由黨發展興衰 保守黨恐重蹈覆轍 地緣政治角力 芯片競賽左右大局 2022/10/29 地緣政治角力 芯片競賽左右大局 芯片成地緣政治勢力競技場 源何中國較日韓更具優勢？ 2022/10/28 芯片成地緣政治勢力競技場 源何中國較日韓更具優勢？ 德國臨能源危機 緣何仍堅持廢核？ 2022/10/22 德國臨能源危機 緣何仍堅持廢核？ 德國反核運動影響深遠 為何危機關頭仍拒核能？ 2022/10/21 德國反核運動影響深遠 為何危機關頭仍拒核能？ 政治 英國 英國保守黨 英國工黨 英國自由民主黨