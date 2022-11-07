馬斯克入主Twitter 6天流失逾87萬用戶 行政人員版 2022/11/07 分享： 分享： Tesla創辦人Elon Musk（馬斯克）在今年10月底敲定收購Twitter，改革計劃隨即啟動。近日有研究公司更指，Twitter已流失逾87萬名用戶。 據研究公司Bot Sentinel數據顯示， ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 新型智能洗手間 AI偵測器識別意外 今日 新型智能洗手間 AI偵測器識別意外 PlayStation VR2 11.15預購明年2月推 2022/11/04 PlayStation VR2 11.15預購明年2月推 Google AI洪水預警 服務擴至20國家 2022/11/04 Google AI洪水預警 服務擴至20國家 PS遊戲陣容失色 PS Plus用戶量續跌 2022/11/03 PS遊戲陣容失色 PS Plus用戶量續跌 Windows 11一周年 僅15%電腦用戶採用 2022/11/03 Windows 11一周年 僅15%電腦用戶採用 收購 Twitter 馬斯克