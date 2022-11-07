馬斯克入主Twitter 6天流失逾87萬用戶

Tesla創辦人Elon Musk（馬斯克）在今年10月底敲定收購Twitter，改革計劃隨即啟動。近日有研究公司更指，Twitter已流失逾87萬名用戶。

據研究公司Bot Sentinel數據顯示，

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入