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新型智能洗手間 AI偵測器識別意外

行政人員版 2022/11/07

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鑑於私隱，公眾洗手間不能裝置鏡頭一類監控系統，一旦發生意外，或有嚴重後果。智能洗手間製造商Jibpool推出「Smart Toilet 2.0」，搭載AI智能體感偵測器，可及時準確偵測意外發生。

坊間大

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欄名 : 科技新知

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