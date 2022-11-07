新型智能洗手間 AI偵測器識別意外 行政人員版 2022/11/07 分享： 分享： 鑑於私隱，公眾洗手間不能裝置鏡頭一類監控系統，一旦發生意外，或有嚴重後果。智能洗手間製造商Jibpool推出「Smart Toilet 2.0」，搭載AI智能體感偵測器，可及時準確偵測意外發生。 坊間大 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 馬斯克入主Twitter 6天流失逾87萬用戶 今日 馬斯克入主Twitter 6天流失逾87萬用戶 PlayStation VR2 11.15預購明年2月推 2022/11/04 PlayStation VR2 11.15預購明年2月推 Google AI洪水預警 服務擴至20國家 2022/11/04 Google AI洪水預警 服務擴至20國家 PS遊戲陣容失色 PS Plus用戶量續跌 2022/11/03 PS遊戲陣容失色 PS Plus用戶量續跌 Windows 11一周年 僅15%電腦用戶採用 2022/11/03 Windows 11一周年 僅15%電腦用戶採用 人工智能 意外事故