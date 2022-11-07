自殘不是自立 德對華「酒醉三分醒」

網絡近日流傳一段子：一個月前，德國人喊着要「去中國化」；一個月後，德國人嘴裏仍然是這句話，但後面加了一個字，變成「去中國化緣」。

這當然只是笑話，但可謂傳神演繹了德國困境。所幸德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）想通了：自殘不是自立，德國此刻視中國為敵百害而無一利，哪怕德內部雜音煩囂，一國之首應有擔當，不能只求八面玲瓏。

只是德國既有人「酒醉三分醒」，亦有人「倚酒三分醉」。德國內部政治波譎雲詭，中德關係未來仍會暗藏殺機。

朔爾茨力排眾議訪華 反對脫鈎

朔爾茨上周率德國商界代表團訪問中國，成為疫情以來首位訪華的西方領導人，其間達成大手買賣空中巴士客機等商業協議。朔爾茨指出，德國反對脫鈎或陣營對抗，政治家有必要為此負起責任。

本欄半年前寫道，作為歐洲定海神針默克爾繼任人，朔爾茨十分倒楣，一登頂即墮進俄烏戰爭這萬丈懸崖，而他對俄再三先是堅持溫和策略，再屈於西方內部批評逆轉決定，顯得耳仔軟，立場底綫不清晰，只在動盪中隨波逐流。

朔爾茨今次卻展示硬漢一面，頂住巨大壓力，有點令人刮目相看。他訪華前，綠黨不斷鼓吹對華強硬，外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）宣稱「須從對俄政策汲取教訓處理對華關係」，更隱晦警告朔爾茨不要違反執政聯盟協議的涉外主張。綠黨另一頭目、經濟和能源部長哈貝克（Robert Habeck）亦揚言：「德國對華政策不會再天真。」歐盟官員也說類似的話，隔空對朔爾茨施壓，說必須認清中國是對手。

可以說，俄烏戰爭氛圍下，德國和歐盟「跨大西洋主義者」，也就是親美派，力量達到了冷戰後前所未見的地步。德綠黨甚至傾向視默克爾為依賴俄羅斯的罪人、能源危機是綠色轉型大好機會。這些政客正在比試誰最夠膽自殘「為理想獻身」，用貝爾伯克自己的話來說就是：「不管德國選民怎麼想，我也要為烏克蘭兌現。」對於和中國打交道，他們也是如此心態。

好在社民黨朔爾茨終於不吃這一套。他力排眾議，一人抵住政府6個部門，促成漢堡港向中企售股交易，將比例由35%折衷至24.9%。

更難得的是，朔爾茨當局在美國對華打響「無限制芯片戰」之際，據報亦有意批准中資收購德國芯片廠Elmos。

先不論中資獲得漢堡港股權有否「威脅」、Elmos技術是否已經落伍，反對者認為，朔爾茨這是重走默克爾老路。然而不同默克爾，朔爾茨並非設想以貿易改變中國，而是為了德國以至歐洲的生存利益而糾偏。

中國連續6年 德最大貿易夥伴

歐洲與俄脫鈎，已陷入能源荒、高通脹困局。德國第三季經濟表現有意外驚喜，按季微增0.3%避過收縮，但10月通脹升至11.6%，超乎預期。分析認為衰退仍然難免，只會遲一點到。成本飛漲正在加速歐洲工業外移，而鑑於日本產業設備老化、印度基礎設施不足等問題，依重重工業的德國選擇尤其不多，不外乎就是美國及中國。

美國能源成本低，加上被歐洲視為地緣風險較小，正在吸收歐洲一部分資本。但相比親美派，朔爾茨始終有一點與法國總統馬克龍近似的政治覺悟，認為歐洲需在中美俄之間相對平衡，方能真正自立，並對捲入陣營對抗的悲慘有所警惕。盡管德法近日就能源補貼、防務自主等議題分歧，令朔爾茨與馬克龍巴黎之會不算成功，但兩人認同，美國有意掏空歐洲產業，歐洲不能束手就擒。

中國則有不同的吸引力：市場超大，而且配套產業鏈完整。正如《華爾街日報》引述在華投資生產廚房設備的美國企業家Jacob Rothman所講，就算客戶施壓要生產綫遷移，但實情是沒有哪裏能與中國競爭，讓合適的工廠、人員、設備和原材料供應滙聚一起，好比將飛機降落航母。

德國業界也對此十分清楚。縱疫情困擾和中西矛盾升級，德國經濟研究所數據顯示，單計今年上半年，德企已對華投資100億歐元，比以往最旺時全年還多。化企巴斯夫（BASF）、科思創（Covestro）、藥廠默克（Merck）、機電商西門子（Siemens）、汽車零件商海拉（Hella）、超市奧樂齊（Aldi）等近期皆宣布擴大投資中國。而即使德國政客拿新疆造文章，經濟部不再擔保福士汽車（Volkswagen；內地稱大眾）在華業務，公司也沒有卻步。

事實上，中國已連續6年成為德國最大貿易夥伴，而德國也是中國在歐最大貿易夥伴。德工商總會行政總裁Martin Wansleben直言，中國是德企最重要銷售市場、原材料供應商、創新市場之一，如果沒有中國，德國只會更加窮。

馬克龍或訪華 修正自殘式親美

當然，中德貿易不是對德恩賜，中國同樣深有獲益。這不只是經濟商業上、技術科研上，還在於穩住西方陣營溫和力量、破解美國圍堵和霸權的地緣政治上。這亦使朔爾茨其實手執一定籌碼，非如親美派指控的向中國叩頭。他也沒有以中國為訪亞首選，4月在日本不點名說，必須確保供應鏈不會依賴單一國家。

可見朔爾茨中國政策要旨就是平衡，而無意跟美國尋求鬥垮中國。他來華前在德媒撰文，稱世界形勢劇變，德國需要改變對華方式，但指出一個14億人的中國，當然會在世界扮演重要角色，「就如歷史長河中一直以來那樣」。這樣的歷史感，正是美國人或親美派缺乏也不願面對的。朔爾茨以實際行動，捅破了美國國務卿布林肯稱G7對華政策「趨向一致」講法。

朔爾茨之後，馬克龍據報亦有意在近期訪華。歐洲在俄烏戰爭以來一輪自殘式親美過後，有回調修正迹象。

京擴大開放管控分歧 穩住德歐

只是，中德、中歐關係會否真正重趨穩定，接下來仍未明朗。除了綠黨鼓躁，朔爾茨亦需應付社民黨內不同聲音。他訪華前夕，同黨德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）就先是承認對俄政策失敗，再到訪日本商談遏俄、助烏以及「印太」。德國總統作為虛職，與日本首相講這些並不太尋常。到底是箝制朔爾茨？還是為他訪華打掩護？

無論如何，德國與歐洲政治形勢複雜多變，有多種勢力、多手準備。中德、中歐關係之後一旦處理不慎，恐會重蹈《中歐全面投資協定》覆轍，談好了才觸礁。中方穩住德國以至歐盟，經濟上需擴大開放、便利外商，政治上亦需保持定力、管控分歧，更要多強調衞生、糧食、氣候合作等共同語言。

▲ 德國總理朔爾茨（左）上周率德國商界代表團訪問中國，成為疫情以來首位訪華的西方領導人，其間會晤中國國家主席習近平（右）。（新華社資料圖片）