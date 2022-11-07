英經濟積弱 辛偉誠可力挽狂瀾？

筆者曾在本欄評論英國政情（「搞好經濟才是最好的政治資本」，10月11日），指出英國前首相卓慧詩（Liz Truss）與其財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）因個人關係和信任而作出政治捆綁，預測如關浩霆被迫下台，卓慧詩在任的日子也不會長；文章刊登3日後，關浩霆就被免除財相職務，頓失羽翼的卓慧詩旋即在上月20日被迫宮下台。筆者從政治角度事後孔明，若卓慧詩當初迅速撥亂反正，大刀闊斧改良引發金融動盪的「迷你預算」，同時在外宣上「死撑」關偉霆，或許能及時扭轉型勢，延續自己的政治壽命。

42歲的辛偉誠（Rishi Sunak）接掌相位，成為自拿破崙時代以來最年輕的英國首相，同時是英國第一位非白人首相，也是第一位擁有工商管理碩士（MBA）學位、投資銀行和對冲基金工作經驗的首相。政治上，他是一名右翼保守黨人，倡導脫歐和低稅自由港，2015年才首次成為國會議員，一直名不經傳，但於2020年2月突然被當時的首相約翰遜（Boris Johnson）提拔成為財相。英國近兩年疫情期間的財政預算，都由他經手製作，盡管以借債支持，但他一直出手大方，保障了民眾和商家的生存，所以出鏡率非常高，民意算是不錯。那麼，辛偉誠又是否英國的救星？

生產力低債務巨 幣策進退維谷

自2016年宣布脫離歐盟，英國經濟顯然已經精疲力竭：社會基礎設施破敗不堪、生產力低下、16歲至64歲不活躍人口（既不工作也不找工作的人）比例達21.7%、財政赤字連綿不斷、政府負債佔GDP比率攀升至99.6%。經歷卓慧詩6周執政後，辛偉誠接手的局面更是雪上加霜：低殘的英鎊、通貨膨脹持續高企、英倫銀行在買債和收緊貨幣政策上進退維谷。如斯境況，辛偉誠如何力挽狂瀾？

筆者認為，管理國家財政與企業財政如出一轍，要旨都是節流、開源，提高生產力和投資。先談節流，在普遍追求「公平正義」的英國社會，削減公共開支和福利等同喪失選票，定必阻力重重。辛偉誠最新的治標方法是，將英國財政部經濟聲明的發布日期推遲至本月17日，其中包括經濟預測和中期債務削減計劃；這樣操作的原因，是取消「迷你預算」後市場利率下降，讓政府借貸成本暫時降低，從而縮小眼前的財政赤字規模。彭博預計，推遲發布聲明可為政府節省多達150億英鎊，使公共服務支出得以避免大幅削減。

估先加稅抑通脹 英鎊恐續弱

再談開源。辛偉誠曾表示，他信奉戴卓爾主義（Thatcherism），相信低稅與優先經濟增長是最好的發展模式，但前提是先解決通脹；他認為要採取一些務實的措施（例如加稅），哪怕這些措施會「暫時地」背離正統的戴卓爾主義。故此，筆者預計辛偉誠會沿用去年夏天競選時提出的政綱，強調在減稅前必先抑制通脹，其中可能包括徵收富人稅、調高遺產稅和企業稅的稅率，以及增加部分入口貨品的關稅；筆者也估計英鎊會保持弱勢，藉此提振出口競爭力，縮窄破紀錄的貿易逆差。

此外，辛偉誠與新任財相亨特（Jeremy Hunt）重申英倫銀行的獨立性，故筆者預期英國政府與央行將會連成一綫，把遏止通脹和貨幣緊縮放在政策的核心位置，避免早前「迷你預算」引發央行轉軚入市買債的混亂。

總括而言，辛偉誠上台有望將英國拉回到更主流的經濟政策方向，投資者將對英國財政穩定性重燃信心；如果英鎊低企、通脹喘定，英國國債可能一如以往受市場歡迎。在歐洲，不少國家如意大利及西班牙，負債比率比起英國有過之而無不及，只要她們沒有「爆煲」，英國在一定規模下採取「以債養債」的策略，或可短暫持續。

最後是生產力和投資。相比起公共財務手段，筆者相信更重要的是創造一個有各種巨大商業機會的營商和投資環境，其中包括宏觀經濟和政治穩定、高質量的基礎設施、高水平及支援廣泛工種的人才庫等，這些才是長遠經濟增長的關鍵。

料推進基建教育創新投資 擴培訓

長遠而言，筆者估計英國會嘗試推出針對基礎設施、教育、研究和創新的投資，以及推動企業採用技術以提高生產力。尤其在貧困地區，英國政府或會加強對青少年教育和成人的培訓，讓他們在勞工市場上發揮所長，爭取改善生活水平的機會。假設辛偉誠在這些領域投資1,000億英鎊，對英國將有變革性的意義，其影響將遠遠大於對高收入者和企業進行1,000億英鎊的「戴卓爾主義」式減稅，市場反應也會積極得多。

筆者相信，辛偉誠的任期將會與其姓氏一樣「辛苦」和艱巨；英國最差的情況可能已經由卓慧思承受，谷底之後可望是上升的空間。辛偉誠一直強調自己能夠挽救英國經濟，相信他只要交出一套「正路」的經濟方案，英國社會將在2024年國會大選前給他發揮。

▲ 42歲的辛偉誠接掌英國相位，成為自拿破崙時代以來最年輕的英國首相，同時是英國第一位非白人首相。（路透社資料圖片）