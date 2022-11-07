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奧巴馬4州拉票 冀保參院半壁江山

國際版 2022/11/07

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民主黨選情告急，但美國總統拜登（Joe Biden）民望低迷，該黨只能押注於前總統奧巴馬（Barack Obama）身上。奧巴馬走訪4個關鍵州份，為陷於劣勢的民主黨參議院候選人站台，期望保住參議院的半

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美國 通脹 拜登 奧巴馬

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