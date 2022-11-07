奧巴馬4州拉票 冀保參院半壁江山 國際版 2022/11/07 分享： 分享： 民主黨選情告急，但美國總統拜登（Joe Biden）民望低迷，該黨只能押注於前總統奧巴馬（Barack Obama）身上。奧巴馬走訪4個關鍵州份，為陷於劣勢的民主黨參議院候選人站台，期望保住參議院的半 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 拜登或失兩院控制權 成「跛腳鴨」 今日 拜登或失兩院控制權 成「跛腳鴨」 Z世代成關鍵 兩黨藉TikTok催票 今日 Z世代成關鍵 兩黨藉TikTok催票 民主黨倘「雙失」 拜登家族恐成調查目標 今日 民主黨倘「雙失」 拜登家族恐成調查目標 你可能感興趣 拜登或失兩院控制權 成「跛腳鴨」 今日 01:00 拜登或失兩院控制權 成「跛腳鴨」 Z世代成關鍵 兩黨藉TikTok催票 今日 01:00 Z世代成關鍵 兩黨藉TikTok催票 民主黨倘「雙失」 拜登家族恐成調查目標 今日 01:00 民主黨倘「雙失」 拜登家族恐成調查目標 美國 通脹 拜登 奧巴馬