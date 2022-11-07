美國中期選舉將在11月8日舉行，民主共和兩黨正積極拉票。美國民主黨選情嚴峻，白宮據報已作最壞打算，料同時失去參眾兩院控制權，屆時拜登或成「跛腳鴨」政府。

美國總統拜登（Joe Biden）指若共和黨重掌

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