拜登或失兩院控制權 成「跛腳鴨」 抨共和黨經濟政策 勢進一步推高通脹 國際版 2022/11/07 分享： 分享： 美國中期選舉將在11月8日舉行，民主共和兩黨正積極拉票。美國民主黨選情嚴峻，白宮據報已作最壞打算，料同時失去參眾兩院控制權，屆時拜登或成「跛腳鴨」政府。 美國總統拜登（Joe Biden）指若共和黨重掌 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 Z世代成關鍵 兩黨藉TikTok催票 今日 Z世代成關鍵 兩黨藉TikTok催票 奧巴馬4州拉票 冀保參院半壁江山 今日 奧巴馬4州拉票 冀保參院半壁江山 民主黨倘「雙失」 拜登家族恐成調查目標 今日 民主黨倘「雙失」 拜登家族恐成調查目標 你可能感興趣 Z世代成關鍵 兩黨藉TikTok催票 今日 01:00 Z世代成關鍵 兩黨藉TikTok催票 奧巴馬4州拉票 冀保參院半壁江山 今日 01:00 奧巴馬4州拉票 冀保參院半壁江山 民主黨倘「雙失」 拜登家族恐成調查目標 今日 01:00 民主黨倘「雙失」 拜登家族恐成調查目標 美國 通脹 特朗普 拜登 奧巴馬 移民