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海賊王巡展首站登陸iSQUARE 親身感受經典場景

行政人員版 04:00 2022/11/07

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風靡全球嘅《海賊王ONE PIECE》漫畫連載至今已超過25年，黛安聽公關姊妹講，由本地展覽策劃團隊Incubase Studio打造嘅《大海賊時代！亞洲巡迴展》，今年起開始喺亞洲巡迴展出，首站由香港出發，特展將於今個月24日起至明年1月21日，喺尖沙咀iSQUARE隆重登場，大家可親身感受震撼又難忘嘅海賊歷險啦！

公關姊妹話，展覽設16個主題專區，入場如置身《海賊王》經典劇情中，包括「百獸」怪童激戰嘅最新篇章「和之國」篇，仲有8個AR手機和實體遊戲關卡。參觀者進入會場前只要下載手機App，到達相應專區掃描遊戲QR Code，就可以挑戰懸賞遊戲。累積指定懸賞積分，仲可贏取限量禮品㖭。

東映動畫製作人柴田宏明就話，2019年前喺中國內地和香港都有好多《ONE PIECE》活動，後來因疫情影響而大幅減少，今次終於能夠再次舉辦對外開放活動，感到十分高興。

粉絲們想先睹為快，即日起可經網站購買展覽門票，下星期三（16日）前買仲可享早鳥優惠，成人門票只需$228、特惠票（12歲以下）僅$158.

本文轉載自《晴報

特展展區神級還原多個經典篇章及場景，包括「再見前進號」。

「和之國花都嘉年華遊戲」設實體遊戲，考驗參觀者的技巧與身手。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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