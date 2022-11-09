【ESG聚焦】積極發展優質直飲水　履行供水及環保責任　實踐ESG藍圖

▲ 中國水務集團的「整城直飲」模式已經覆蓋了8個省、1個直轄市、38個市縣區。

在內地使用桶裝水和瓶裝水非常普遍，然而塑膠包裝帶來的「白色污染」，生產及運輸過程產生大量碳排放，不由得讓人反思：怎樣才能讓飲水變得更環保？中國水務集團有限公司（00855）（中國水務集團）自2003年開始，在內地投資興建及經營水務項目，現已發展成為國內領先的專業化、國際化、市場化跨區域綜合水務運營商，業務覆蓋21個省、3個直轄市，過百個城市，本着「以水為本．達善社會」的核心價值，通過提供安全優質的自來水和直飲水，處理污水和治理排水、水環境來保障民生，服務社會經濟發展。由於中國水務集團的主營業務本身與社會和環境有着密切的關係，中國水務集團業務能成功發展的同時，亦能對社會和環境帶來裨益。

水象徵着公正、勇敢、堅韌、潔淨的美德，而中國水務集團正是將水的哲學、水的精神融入企業管理和企業文化。《道德經》謂：「上善若水，水善利萬物而不爭。」中國水務集團也貫徹這種「利萬物」的精神，將與環境、社會息息相關的業務以可持續發展方式營運，正好符合了近年全球投資趨勢的環境、社會及管治（ESG）。

實踐ESG對內對外有所裨益



中國水務集團在企業運作過程中重視各項ESG指標，並以「合理、有效、合規構建管治平台；積極、全面、持續推進環境改善；熱心、善心、進取心踐行社會協同發展」為ESG管治目標，自2017年開始每年按時編制並披露ESG報告，系統性回顧和總結企業治理工作、履行環境社會責任的過程與成效。

重視ESG對機構外部和內部均有正面影響，中國水務集團認為，對外可增強投資者信心，並提供財務以外的角度審視公司的價值；對內則梳理管理工作，完善制度標準，並從環境社會成效和影響層面，反思和檢討企業管治，發掘潛力空間。公司更憑着在ESG方面的優秀表現獲得多個榮譽，包括MSCI ESG BBB評級、亞洲開發銀行頒發的「水務韌性獎」、「中國水業最具專業化運營服務公司」、「金港股最佳基建及公共事業公司」、「財經長青獎可持續發展普惠獎」等。

近年融資市場也出現綠色債券等產品，中國水務集團透過發行綠色債券降低企業融資成本，並同步構建完善的綠色金融框架規範了綠色專案識別、綠色資訊共用、ESG資訊披露等。集團更相信此舉能彰顯其應對氣候變化的決心，動員長期資金來為綠色低碳轉型服務，有利於提升企業社會形象和「綠色聲譽」，增強投資者信心。

4級管治架構 完善ESG工作

中國水務集團在ESG實踐方面的佳績離不開其從上而下、系統化且完善的ESG管治架構：由董事會、管理層、職能部門和子公司組成的四級ESG管治架構。

董事局作為最高決策機構，會就中國水務集團ESG管治策略、管理目標、資訊披露和重大事項行使決策權。管理層則負責對ESG管治事項和日常工作的指導和執行；職能部門落實管理層要求，對各項ESG議題制定工作方案並督導實施；子公司作為ESG管治的最終執行機構，配備有專業人員和必要的資源執行具體工作安排。4級ESG管治架構從上而下，由制定方針、監督檢討到落實執行，以確保能切實保障各方的權益。

董事局轄下也設有審核委員會、提名委員會和薪酬委員會，其中的審核委員會對集團ESG事宜作監督及檢討、查核集團風險管理及內部監控措施的有效性，確保遵守適用的法律法規及監管規定。

▲ 中國水務集團在所有污水處理項目安裝出水監測系統，能夠及時可靠地記錄出水水質數據。

多管齊下實踐「雙碳」目標

綠色低碳正是中國水務集團其中一項實踐可持續發展的重要一步。在中國提出2030年「碳達峰」與2060年「碳中和」的目標後，集團亦緊隨國家「雙碳」行動步伐，積極履行企業環保責任。

中國水務集團迅速成立了以總經理為牽頭人，各部門負責人和相關領域專家擔任成員的專項工作組，通過深入研究碳排放政策，提煉總結行業先進技術和管理經驗，充分結合集團發展戰略和實際情況，制定切實可行的短期、長期工作目標。

當中包括透過OA（辦公室自動化）系統、GIS（地理資訊系統）等實現無紙化辦公，提高工作效率的同時，減少資源使用。在水廠方面亦有兩項措施減低碳排，其一是審視水廠泵站各個生產流程，由專業人士改造有節能空間的環節，從而降低電能消耗，減低間接溫室氣體排放量；其二是善用水廠空間優勢建設光伏電站，以太陽能替代傳統化石能源。此外，污水處理廠也進行改造，以優化處理工藝，提高出水標準，減低污染物排放量。而在供應方面，中國水務集團也降低產銷差率，藉供水管網漏損控制，降低寶貴的淡水資源消耗及減少耗電量。

中國水務集團也在2022年初制定了《中國水務「碳達峰、碳中和」實施計劃綱要》，為公司未來數年低碳可持續發展工作的指引，也訂立了2022-2050年綠色發展整體目標，包括與國家目標一致的2030年前碳排放量達到峰值，及2050年前實現企業層面的淨零排放。

▲ 中國水務集團為其水廠、污水處理廠、辦公場所及其他閑置用土，以「能建必建」的原則制定分佈式光伏電站，圖為萍鄉白源水廠。

管道直飲水 健康環保

「以水為本，達善社會」，飲用水的供應對生活非常重要，而中國水務集團自2015年起，開始探索對環境友善及百姓有益的管道直飲水業務，務求令供水更環保，水質相對蒸餾水更健康。

中國直飲水業務發展得比較晚，很多城市和地區仍未受覆蓋，民眾飲用桶裝水、瓶裝水的情況很普及。中國水務集團認為相對桶裝水、瓶裝水在生產、包裝、運輸過程產生的碳排放、塑膠，管道直飲水對環境影響極小，更有助企業和國家實踐「雙碳」目標。另外，管道直飲水也較瓶裝蒸餾水（純淨水），保留了對人體有益的礦物質，有助提升百姓的生活品質和促進保持身體健康。管道直飲水直接入戶，令取水便捷之餘，用戶更能在日常即飲、清洗蔬果、居家烹飪等不同場景採用管道直飲水。

本着滿足民眾對健康優質食水的需求和城市高質量發展的目標，中國水務集團在2019年全面啟動管道直飲水業務，並提高管道直飲水戰略發展定位，憑着其龐大用戶群，以及深耕水務事業近20年的經驗，集團在短短兩、三年時間已設立了90多個直飲水子公司，營運了超過2,000個項目，服務了約300萬人。

例如，中國水務集團在湖南省寧鄉市投資1.4億元人民幣，建立並營運了130多個直飲水項目，覆蓋當地社區4.5萬戶居民，也服務了企業和學校合計8萬人，正在建立項目20個，預計再有3.8萬人即將享受到直飲水帶來的健康和便捷。

中國水務集團的直飲水項目採用高膜處理工藝、封閉管路循環殺菌消毒技術、雙循環管路系統，並由專業團隊實時營運維護，定期公告水質檢測，提供24小時循環供水，及高效服務保障。透過保留原有自來水供應設施，另設一套管道，避免水廠升級、城市管網全面改造等大規模投資建設，同時採用工業級高端技術設備和體系化生產管理，保持水質，水價經濟實惠，並響應國家「節約水資源、提升水資源利用率」的號召，確保原水利用率高達90%。中國水務集團更採用著名和領先的中科院水杯子與日本東麗（TORAY）膜法淨水技術，國內外先進技術築牢供水產品品質，以加强民眾的信心。

展望未來，中國水務集團會積極推動ESG工作，在環境方面，會積極實踐《中國水務「碳達峰、碳中和」實施計劃綱要》，透過提高清潔能源使用的所佔比例、全面推廣管道直飲水、打造綠色工廠、強化資源利用，以及加強宣傳引導的五維度實施路徑落實具體工作。在社會方面，將加強建立和塑造「中國水務 情潤萬家」服務品牌，將社區工作與服務品牌有機結合，形成具中國水務集團特色的社區參與機制。在管治方面，將進一步調整和完善4級ESG管治架構，加強風險識別和管理，以保障股東和其他利益方的權益。

▲ 中國水務集團提供健康便捷的直飲水供應，滿足日常生活不同使用場景。

以人為本 重視員工福祉與培育

中國水務集團對外為大眾提供優質的自來水和直飲水，經營過程關注民生和環境，對內同樣關心員工的福祉。中國水務集團一貫秉持「以人為本」的理念，為員工提供全面的福利保障和關懷措施，例如通過定期員工座談會了解員工工作、生活情況和實際需求；逢年過節慰問堅守崗位的一綫員工；不定期組織郊遊、參觀、運動會等團隊活動，增加凝聚力；組織員工生日會、入職紀念等活動；針對女性員工開展婦女節特別活動；針對困難和患病員工（包括家屬）落實慰問等。

多元化方式助人才成長

與時並進的人才是企業可持續發展的根本，因此中國水務集團非常重視員工培訓發展工作，並提供良好的工作環境和發展機遇。在人才培育方面，集團提供多元化的學習提升平台，包括近年重點打造的內部綫上培訓平台「中國水務網路學院」，為全體員工提供「高品質、全覆蓋、多形式」的內外部課程資源，對提升員工專業水準和職業素養發揮了巨大作用。

此外，中國水務集團也重視人才儲備，建立後備幹部名單，定期組織培訓交流，提高員工員於集團的認同感和歸屬感。針對技術管理人員也組織橫向掛職鍛煉，旨在開拓員工視野、加強責任擔當、提升綜合素質，打造複合型人才。

▲ 中國水務集團重視員工福祉和人才培育。

(特約)