上周，兩個有關消費市場的新動向頗引起哄動，一個是重提供銷社，另一是騰訊與中國聯通成立合營公司。兩者都涉及更重大的題旨：國家或國企將更進一步掌握市場，無論是日常生活用品的供銷，以至大型互聯網公司的數據。

聽起來確是會引來不少質疑，譬如供銷社，大眾首先的反應，是否意味要回到計劃經濟年代的統一生活用品供應，排除自由市場的自我調整機制？再推向極端，甚麼糧票、大鑊飯都出來了。

當然，政策上的解碼試圖淡化這回到計劃經濟的講法，說供銷社在中國其實從沒停止，所以也不能說成是重出江湖。例如棉花這大數量產品，長年都是供銷社主導收集和分銷，而不少鄉下的農產品，長年也用這模式，它的分銷點和每年銷量不在少數。其次就是解說，話今次說的供銷社，和過往的很不同，焦點不在艱難時期的統一資源分派供應，而是在更好推動農村經濟（供銷社更多是設在農村，推廣農產品經濟），而且跟現存的超市是並存關係。

但也未能完全釋疑，因為現在大如北京，也有了鄰里中心等類似供銷社的推廣，說明它看來不限於農村領域。再而是供銷社另有穩定物價的功能，前設是嚴格的售價管理，不追求利益最大化，簡單而言，可能是低價入低價出，那是否意味着給農民生產者的價錢，會不及自由市場的定價，直接影響農民收入？

放到更大的圖景，無論是統一規範供求，到國企進駐互聯網私企，都反映更進一步的國進民退。於掌管互聯網大頭公司一事上，核心就是牢牢把龐大的數據掌握到政府手裏。把權力、物資、數據都統一收到囊中，不知蘊含着甚麼大局？