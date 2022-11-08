作為一個稱職的營養師，不但要了解低脂低卡的健康食材，亦要懂得捐窿捐罅尋找美食。畢竟，美食能維持心靈健康，有時候比身體健康更為重要。

近日，從社交平台中得知澳洲一款有名的乳酪終於進口到港。想當年在澳洲留學時，這款乳酪是每星期逛超市的必購貨品之一。回港後，就再找不到能與它一較高下的乳酪了！

同為澳洲留學及吃貨戰友的Karen亦留意到這消息，今天回來覆磅時，順道為我帶來兩杯：「這款堪稱全世界最好吃的乳酪！特意帶給你一試！」看到我的最愛，我按捺不住激動的心情，說：「我正打算今晚下班後到超市掃貨呢！藍莓味最棒！你真了解我口味。」Karen回應道：「對喔，忘了你也是澳洲留學的呢！」

當我們一邊在聊澳洲的往事，我一邊在看Karen的飲食日記，發現她這星期沒有跌磅。

我問她：「這星期早餐吃的乳酪都是這牌子嗎？」

Karen理所當然地說：「當然！這款乳酪百吃不厭，若不是要跟餐單，我可以一次吃掉一整盒家庭裝！怎麼了？乳酪不都是健康的食物嗎？」我恍然大悟，說：「難怪你這星期都沒有跌磅，要知道，並不是全部乳酪都是低脂健康的。全脂和含添加糖的乳酪，其實跟普通雪糕一樣高卡路里。而且乳酪中的脂肪為飽和脂肪，多吃不利膽固醇控制，並不屬健康食物呢！」我解釋說。

Karen隨即問：「那該如何選擇乳酪呢？」我再解釋：「可以從營養標籤中分辨出來。每一百克食物中含不多於三克總脂肪可視為低脂。再從成分表中查看有否加入額外糖份，若成分表中沒有『糖』，則代表該乳酪中的糖為天然乳糖。若然想要添加甜味，可另外加入水果如香蕉、藍莓、士多啤梨等。」

吃貨Karen當然不會就此罷休，問：「我一次過買了十二杯，現在雪櫃還剩下三杯，可以把剩餘的吃掉再買低脂低糖的乳酪嗎？」

我沒好氣地說：「好吧！那你多跑兩天步吧！」

編按：黃凱詩請假，今期由盧綺欣暫代。