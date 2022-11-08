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執靚個餡先再講

副刊版 2022/11/08

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前陣子，在此寫過一篇《職場無得輸定律》，提及新加坡渣打馬拉松獲當地政府一早拍板進行，故六月時已開始一系列的推廣宣傳，在新設計海報上以「Marathon IS BACK！」作為tagline。那時沒有詳細分析，其實那個tagline效果很好，皆因：

一、首個講「×××IS BACK！」永遠能製造令人眼前一亮的效果。

二、當地種種快、狠、準的動作，早已令城市回復常態和活力，有客觀事實承托，大家眼見他們的狀態甚勇，故說出此話時，沒有人質疑過說話的validity（有效性）。

三、沒有真正強勢回來的客觀事實，喊個「IS BACK」，就變成自話自說的空泛式口號。

很多城市已陸續回復正常、活動如常了，但若此時此刻要幫手宣傳一個地方／一個活動，我會否又用「乜乜乜IS BACK！」去表達呢？當然唔會，因有以下考慮：

一、新加坡渣打馬拉松用緊，人盡皆知，且由六月用到十二月，是公開的、全國的、國際性的去宣傳，若這時人BACK我又BACK，似有公然地同步執人口水尾之嫌，尷尬啊！做宣傳的，idea先不講creativity，但至少要有originality，這是任何idea要出街見人的最基本常識。

二、若想表達一種氣勢，俾人知道剛剛從隔離處信手拈來，就已經相當無氣勢了。

三、要弄清那個要宣傳的地方／活動，是否客觀上真的有強勢復常之實質狀況，有的話自有大把字眼可用，何需公然用上相同字眼？若無的話，實實在在執靚個餡先再講。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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