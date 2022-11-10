立足香港120年　花旗香港陪伴港人同步財富成長路

見證百年歷史 屢創銀行業新猷

21世紀的香港，是享譽於世的國際金融中心。然而回首120年前的20世紀初，本地錢莊銀號當道，只有少數獨具慧眼的外資銀行駐足香港市場，花旗香港便是其中的表表者。

花旗集團於1902年在港開業，百多年間伴隨香港的高速發展，寫下多個香港銀行業的「第一次」：早在1986年，該行成為全港首間提供觸屏式自動櫃員機的銀行；其後在1998年，更率先引入網上銀行業務，引領本地數碼理財趨勢。時至今日，香港已成為花旗集團的重要增長市場及地區樞紐。

▲ 花旗集團於香港開設的首間分行（攝於1920年代）。

客戶為本 針對痛點 提升數碼體驗

今日，數碼生活模式普及，購物、交通、診症、投資等各種日常需要均可在網上辦理，數碼圈涵蓋衣食住行。花旗銀行捕捉這個大勢，制定創新理財服務，以秉承該行的中心主張——建設一個以客為中心的數碼生態圈，以流動理財互動和客戶為本原則，不斷優化銀行體驗。

花旗銀行積極推動數碼轉型，由4大支柱支橕——建構數碼平台和生態圈、鼓勵客戶參與、提升客戶體驗及加強風險管理。該行一方面透過開放應用程式介面（API），提供更簡易、便捷、無縫的服務，另一方面重視客戶體驗，針對其痛點，緊扣數碼轉型過程中的每個環節。花旗銀行去年為熱愛數碼、追求流動理財為先的數碼世代推出全數碼理財體驗服務「Citi Plus」，為其數碼轉型作出完美示範。

科技創新 結合人際互動 加強財富管理

花旗銀行除了建立數碼平台和生態圈，亦積極重點發展其財富管理服務。花旗集團去年成立Citi Global Wealth，整合個人銀行及私人銀行當中富裕客戶以至超高淨值資產人士整個財富光譜內各種資產規模，以提供更極致的財富管理服務。伴隨客戶在財富路上一同成長，正是該行服務客戶的宗旨。花旗銀行的財富策略既重視科技創新亦注重人際互動。策略注重高接觸，顯著擴大財務顧問團隊，透過貼身服務和緊密溝通，深入了解其獨特財富管理需要；並透過高科技，配合適當的數碼能力，給予顧問、客戶便捷而高效的工具，以提供綜合理財服務，訂造專屬的財富管理諮詢方案。

亞洲是全球增長最快的財富市場之一，香港亦是花旗集團亞洲版圖上的重鎮、集團主要的財富管理中心之一。該行認為，銀行應該照顧客戶人生路上每個階段的不同需要，提供適切服務，從而培養與客戶持久而密切的關係，有助執行貫徹且有效的財富策略。

Citi Global Wealth亞洲區概覽

立足香港 聚焦亞洲 面向世界

除了為個人客戶管理財富之外，花旗集團的另一重點業務是為機構客戶提供跨境金融服務的Institutional Clients Group，專為跨國及本地企業、金融機構、機構投資者，以及公營機構而設。香港作為國際金融中心，既能通往中國，同時又面向世界，花旗香港的機構客戶業務盡佔地理及自身的優勢。

機構客戶業務涵蓋商業銀行、企業銀行、資本市場及諮詢、財資及貿易金融、證券服務及環球市場。近年新興企業在亞太區急速增長，花旗商業銀行尤其着眼該市場包括獨角獸公司，即估值超過10億美元的未上市公司。全球逾一半獨角獸企業在亞太區，數量在過去5年增長4倍*，花旗集團致力滿足其對全球性銀行服務的殷切需要。

「繼往開來，花旗集團立足香港120年，未來將繼續以香港作為亞洲業務的重要樞紐。花旗香港在堅如磐石的基礎上，將運用自身卓越的數碼能力，以及專業貼心的財策服務，進一步鞏固行業領導地位，並引領新一輪金融科技創新，開創更璀璨的下一個 120 年。」辛葆璉說。

*根據2022年貝恩公司亞太區私募股權市場報告

花旗文化——多元共融職場



花旗集團擁抱多元共融的企業文化，支持不同性別、年齡、種族、性傾向等，集合不同背景兼具備多元觀點的人才以推動長遠發展。



「花旗集團通過多元共融的工作環境培育了很多不同工作崗位的人才，包括不同性別、種族等。身為Citi Women Network的一員，能夠為營造多元共融的商業和社會環境作出貢獻，我感到十分自豪。」Anita Ngai



「花旗集團非常包容性小眾員工，激勵機制不基於性別或性向，亦保障跨性別群體的各項權益。能夠用自己認同的性別工作，使我可以放心專注於自己的事業發展。」Pan Yi

(特刊)