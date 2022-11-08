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舊區變身引新人口 地區商場添增長動力

地產版 2022/11/08

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面對股票市場波動及全球經濟存在不明朗因素，投資者傾向防守性高的投資物業。盡管政府已放寬入境政策至「0+3」，旅客數字暫未見顯著增加，內地與香港通關仍未明朗，核心區商舖的投資前景自然看淡。相反，在疫情期

...

撰文 : 黃有浚 仲量聯行資本市場部董事

欄名 : 專家論市

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