舊區變身引新人口 地區商場添增長動力 地產版 2022/11/08 分享： 分享： 面對股票市場波動及全球經濟存在不明朗因素，投資者傾向防守性高的投資物業。盡管政府已放寬入境政策至「0+3」，旅客數字暫未見顯著增加，內地與香港通關仍未明朗，核心區商舖的投資前景自然看淡。相反，在疫情期 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 黃有浚 仲量聯行資本市場部董事 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 樓泡漸去掉 交投隨經濟轉活回增 今日 樓泡漸去掉 交投隨經濟轉活回增 簡約公屋 可否取代劏房？ 2022/11/07 簡約公屋 可否取代劏房？ 施政報告招商引才 利好商廈市場 2022/11/04 施政報告招商引才 利好商廈市場 香港養老好地方 物業在手更休悠 2022/11/03 香港養老好地方 物業在手更休悠 想港府減辣 減辣後樓價須仍向下 2022/11/02 想港府減辣 減辣後樓價須仍向下 疫情 經濟 香港 商舖 長沙灣 仲量聯行 市區重建 股票 九龍城 屯門