中證監叮囑國際投資者 用心良苦

國際金融領袖投資峰會早前圓滿結束，峰會滙集了逾百間金融機構及250多位金融界的頂尖人物出席，行政長官李家超於會上表示，香港已重返舞台峰會，並呼籲投資者把握先機。

全面掌握中國市場資訊 搶先機

然而，中國證監會副主席方星海在峰會上叮囑投資者，可仔細閱讀中共中央總書記習近平在二十大的報告，以加深對中國國情的了解，並提醒投資者不用看太多國際傳媒報道，卻引起一部分人的過分解讀，甚至將這個來自監管機構的忠告，曲解為「教訓」投資者的言論。究竟中方為何在這個重要場合仍不諱言，發出這個用心良苦的投資忠告呢？

細讀二十大報告 助了解國情

在證券市場交易中，不同持分者對信息的掌握及了解是有差異的，而這些差異也促使掌握信息較充分的人，處於較有利的位置，從而較易獲得利潤；相反，信息貧乏的一方則處於較不利的位置，更易慘遭虧蝕，這個便是金融學中的信息不對稱理論（Information Asymmetry）。

峰會的嘉賓不乏摩根士丹利、摩根大通、高盛、瑞銀等金融巨企的董事長及行政總裁，他們能透過不同渠道，掌握環球投資環境的各項資訊；然而，要投資在具中國特色社會主義的證券市場，卻要清楚理解在中共領導下，中國是如何進一步完善公開、公平、公正的社會主義市場經濟體制，繼續推進有效市場與有為政府相互結合，以及改善營商環境以推進投資便利化等重要決定，而二十大報告便是中共如何落實這些具體措施的最佳讀本。

方星海以代表中國證監會的身份，呼籲海外投資機構的領軍人物細閱這份重量級報告，出發點在於協助這些專業機構投資者，掌握更全面的中國資訊，以作出最合適的投資決定，並盡量減少他們因身置海外而產生信息不對稱的影響。

國際評級機構報告 未必客觀

並非所有國際媒體都擁有一支強大的財經分析團隊，故此它們對環球投資環境的評論，大多依賴穆迪及標準普爾等信用評級機構的報告，但這些評級機構又是否能真正做到不偏不倚呢？以2008年在美國爆發的次按危機為例，穆迪便被控告對次級按揭貸款證券給予過高信用評級，最終以支付近8.64億美元罰款，與司法部及美國21個州達成和解協議；標準普爾經過與美國當局長達兩年的訴訟後，最終也是支付了15億美元的和解金。

事實證明，當一些國際媒體只依賴評級機構的報告，便匆匆對中國的經濟情況及資本市場下結論時，很容易因為評級報告欠客觀及公允，而誤導讀者及觀眾；投資者在未反覆求證下，便大量汲取這些國際媒體發放的資訊，很容易過分看淡中國市場的巨大潛力，在被誤導的情況下，與中國經濟對賭。作為監管機構的代表，方星海只是負責任地向投資者提出用心良苦的忠告，又為何要背上「教訓」投資者這個罪名？

中國銀保監會副主席肖遠企透過預錄在峰會表示，銀行在房地產的壞帳率只有約1%，而內銀涉及房地產的貸款，90%屬於資產質素較好的住宅按揭，根據過去20年的數據，有關貸款的違約率不足0.1%。整體而言，銀行在房地產的風險暴露有信心處於低水平，釋除了在場銀行家對房地產對內銀產生不良影響的疑慮。

「春江水暖鴨先知」，無論是國際銀行家還是專業機構投資者，他們對資金的流向都是相當敏感，更不會錯過投資獲利的寶貴機會。二十大報告提到，中國經濟正朝着高質量發展，並且進一步完善社會主義市場經濟體制，這對於資本家而言，無疑是個巨大的投資機會；各國手執金融界牛耳的領袖，無懼個別國家議員的杯葛，風雨下仍來港參加投資峰會，便是最佳佐證。

面對環球投資環境充滿不確定和難以預料的因素，各種黑天鵝、灰犀牛事件隨時發生，而在這關鍵時刻，能聽到中國證監會及中國銀保監會兩大監管機構的代表，親述中國證券及資本市場的最新概況，相信與會者都會覺得不枉此行。

▲ 中國證監會副主席方星海在國際金融領袖投資峰會上叮囑投資者，可仔細閱讀習近平在二十大的報告，以加深對中國國情的了解。（資料圖片）