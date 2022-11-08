發揮創意思維 妥善處理青年「四業」

本月立法會將會就青年向上流動及「四業」（學業、就業、創業、置業）問題進行辯論--這是繼施政報告過後，特區政府今年壓軸推出的《青年發展藍圖》之前奏，民政及青年事務局官員近幾個月來已密鑼緊鼓走訪全港各區，務求盡量把新世代的心聲結集到此藍圖內。

面對訴求 更須探討背後成因

聆聽年輕人的心聲不單重要，更屬必須，可是卻不應該成為整幅青年發展藍圖的全部基礎：因為下一代的想像某程度上受着上一代局限和影響，於是青年想要甚麼、該選甚麼、讀甚麼以至幹甚麼，誠如錢鍾書說過：「全看我們成年人在造成甚麼一個世界、甚麼一個社會，給小孩子長大了來過活。」

正因如此，特區政府不能亦不可能把青年視為一個「業界」去看待，即不能以為滿足了「業界訴求」便算完成任務，反而必須審視各種訴求背後的共同成因--也就是這些訴求之所以浮現，是由於社會結構出現了哪些問題，而對應政策又是否存在盲點。

就「四業」問題而言，觀乎各個地區論壇的綜合意見，年輕人以至坊間評論多只會就個別「業」作單向綫性思考。例如其中一個典型說法是：「大學畢業生（學業）之薪金水平（就業）與樓價不成正比，所以青年根本無法想像自己有能力上車（置業）」，這類意見若然形成一套主流論述，則對應的政策措施很容易會變得過分簡單，失去了制定青年發展藍圖的意義；反過來看，假如「置業」為終極目標，那乾脆叫「青年置業藍圖」或許更直截了當。

處理好「四業」間關係 拓空間

也就是說，一幅真正全面的青年發展藍圖，必須妥善處理好「四業」之間的關係，尤其是開拓新的發展空間，突破過去只得「努力工作再努力儲蓄，便有首期可以置業」的單一選項，當中牽涉的創意思維，亦因而需要包括：即使學業欠佳，新世代仍然可以在就業、創業和置業方面找到出路；又或是就業與創業、創業資金與置業首期，並不一定視為只可二擇其一的對立關係。

換言之，青年發展藍圖的核心設計概念，應包含極大彈性，讓年輕人即使在其中一「業」有所缺失，亦不會完全抹殺他們在另外三業之發展機會，如此才會突破上幾代慣性延續的stereotype，從而發揮下一代的無限可能。

推論至此，為青年未來解困之關鍵，繫於如何令「四業」中的每一「業」，也會產生質變。針對香港目前狀況，以下幾個大原則可謂至關重要--

「減」學業 棄不必要教育項目

學業--減為上策：但凡談到香港教育改革，輿論往往會採取「加法」，例如：STEM要加入藝術教育變成STEAM、多元化課外活動、加強國民教育、擴闊國際視野……等等。年復一年，本港不斷有調查指出，家長和學生皆感到學業壓力大又焦慮感高，補課之餘還要參與各種課外活動，故與其不斷更新教學模式和引入新教育想法，學業發展的未來路向應該來個大逆轉，改以「減」為核心，乃至把心一橫、破舊立新，廢除過去大量聊勝於無的教育項目。

事實上，關於教育方面之國策，也是正在朝「減」的方向進發，例如去年7月，中共中央辦公廳及國務院辦公廳便發出了《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》的通知，要求各地區各部門實際認真地貫徹落實，即俗稱「雙減」政策，包括學校不得以任何理由和形式組織學生在假日集體補課、嚴控家課作業總量、壓減考試次數、嚴禁要求家長檢查或批改作業、保障學生睡眠時間等。

概念上，容讓同學們有更多時間和空間，鼓勵他們在打機以外思考前途，人生才會有更多的可能性。

「溝通容量」為本 助青年展實力

就業--溝通為本：關於青年就業問題，長期以來離不開兩招，其一是畢業前提供實習機會，提早認識職場，近年則加入生涯規劃；其二是持續安排綫上及綫下校園招聘活動，為未就業的應屆畢業生提供職業指導、工作推薦、職業培訓等等。

問題在於，新世代由於深諳科技，所以可以一人分飾多角兼「百足咁多爪」，對許多年輕人而言，所謂career（可理解為「人生事業」或「畢生志業」）長期是個相對模糊的概念，加上疫情令在家工作愈來愈普及，才會令「斜槓族」（Slash）成為日趨普及的社會現象。

強化內循環 兩地創業家較量

針對此新形勢，有關青年就業之政策創新，該以個人的「溝通容量」（communication capacity）為基礎，協助學生了解自己處身於「一對一」（如個人銷售）、「一對數人」（如主持會議）、「一對十數人至數百人」（如教學）、「一對大量受眾」（如公共演講），乃至「一對零」（只面對屏幕）的各種溝通狀態下，始能夠全面發揮本身實力，從而在不同領域累積經驗後，度身訂造最適合自己的事業，不用受所修讀的科目掣肘。

創業--國民教育：要推動青年創業政策創新，其實相對簡單：自社會企業概念在10至15年前開始崛起，坊間早有各式各樣的初創、社創、文創扶植計劃，而善長人翁亦絡繹不絕地推出各種比賽、基金、師友配對計劃，以鼓勵下一代創業；換言之，機會與資金俱在，獨欠更為貼近現實的磨練與汰弱留強。

既然香港必須與大灣區進一步融合，未來的青年創業政策，便務須以強化內循環為首務：讓香港的年輕創業家與內地初創「埋身肉搏」較量一下，親身了解如何在大灣區內找生意，才算真正了解國情，然後始能協助香港繼續成為內循環與外循環之交接點。

倡MPF作首期 鼓勵在港紥根

置業--在港紥根：簡單而言，青年置業問題就是在薪金不高、而前途未卜的情況下，仍可有首期上車；然而，任何相對簡易執行的資助或借貸計劃，往往極難「劃綫」，於是總是令一批中產年輕世代感到不滿。

要避免這個問題，其中一法是容許從未置業的青年，可以使用強制性公積金（MPF）的某個百分比作為抵押，以此支付首期上車，如此便能夠與他們的薪金掛鈎，讓賺錢更多的年輕人有機會有更大金額的首期；反正MPF的初心是助人養老，拿MPF來置業，能夠讓新生代下定決心在港紥根，作為退休保障的選項之一亦未嘗不可。

▲ 立法會將就青年向上流動及「四業」問題進行辯論，是繼施政報告過後，港府今年壓軸推出的《青年發展藍圖》之前奏。（資料圖片）