力谷電子政務 促進數據互通

立法會早前展開一番熱烈討論，促請特區政府制定與時俱進的法例，盡早就數碼經濟和電子政務立法，以提升管治效能和便民利商。

實質上，數碼經濟和電子政務都涉及通過資訊通訊科技，包括網上工具和平台，提供產品或服務。國家積極發展數碼經濟和電子政務，並構成《十四五規劃綱要》的重要內容，當中提到加快建設數碼經濟、數碼社會、數碼政府，以數碼化轉型整體驅動生產方式、生活方式和治理方式變革，並構建與數碼經濟發展相適應的政策法規體系，數碼經濟的重點產業涵蓋雲端運算、大數據、物聯網、工業互聯網、區塊鏈和人工智能等。

同時，《綱要》強調全面推進政府運行方式、業務流程和服務模式數碼化智能化，深化「互聯網＋政務服務」，提升全流程一體化綫上服務平台功能。

在香港，特區政府於2017年公布首份《香港智慧城市藍圖》，並於2020年12月推出更新版的《藍圖2.0》，提出涵蓋6個智慧範疇，包括「智慧出行」、「智慧生活」、「智慧環境」、「智慧市民」、「智慧政府」及「智慧經濟」，以推動香港的智慧城市和數碼化發展。

「E到用時方恨少」 須利民便民

然而，香港在數碼經濟和電子政務方面的發展，不但落後於內地一些城市，亦遠遠未能滿足本港各行各業的需要和市民的要求。在2020年初，新冠疫情在香港爆發後不久，本人就極力向特區政府反映工程業界的困境，疫情之下公務員在家工作，帶來一些問題，工程項目裏很多審批程序，包括圖紙、開工紙、入伙紙等等，當時仍在用很傳統、很保守的方法；解決方案當然是改為用電子方式，不過現實情況是，疫症凸顯電子政務落後，令人慨嘆一句「E到用時方恨少」！

行政長官李家超在其任內首份《施政報告》中，強調要建設智慧政府，目標是兩年後政府服務全面電子化，以及3年內全面採用「智方便」提供一站式數碼服務，實現政府服務「一網通辦」。不過，本人過去曾向當局反映，香港很重要的短板，是至今未有建立真正的大數據庫，每個部門都各自為政地「搞APP」，往往只考慮私隱問題，而沒有考慮利民便民。

立法打破僵局 建城市電子大腦

因此，特區政府有需要通過立法打破僵局，加強政府部門之間的數據互通，並設立中央個人檔案管理，建立城市電子大腦，推動建立多功能電子政府服務平台，以及就所有政府和法定機構服務納入「智方便」平台，制定清晰時間表。

同時，特區政府應加快與內地和澳門研究，其身份認證系統與「智方便」的合作，包括落實電子證書互認機制、推廣跨境電子商貿、便利登入各類網上服務、進行網上交易及作出具法律效力的數碼簽署等，達至政務「跨境通辦」，方便港人在大灣區工作、學習和生活。