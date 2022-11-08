蘋果擬簡化觸發語 指令Siri不用喊Hey 行政人員版 2022/11/08 分享： 分享： 蘋果（Apple）產品iPhone和iPad等，都有智能語音助手Siri，用戶只需說出「Hey Siri」觸發語句，然後就可發出各種命令。據Bloomberg記者Mark Gurman報道，蘋果正改良 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Twitter Blue新月費63元 料美加英澳紐先行 今日 Twitter Blue新月費63元 料美加英澳紐先行 新型智能洗手間 AI偵測器識別意外 2022/11/07 新型智能洗手間 AI偵測器識別意外 馬斯克入主Twitter 6天流失逾87萬用戶 2022/11/07 馬斯克入主Twitter 6天流失逾87萬用戶 PlayStation VR2 11.15預購明年2月推 2022/11/04 PlayStation VR2 11.15預購明年2月推 Google AI洪水預警 服務擴至20國家 2022/11/04 Google AI洪水預警 服務擴至20國家 科技行業 科技硬件 科技軟件 商業 Apple iPhone iPad