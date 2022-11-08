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蘋果擬簡化觸發語 指令Siri不用喊Hey

行政人員版 2022/11/08

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蘋果（Apple）產品iPhone和iPad等，都有智能語音助手Siri，用戶只需說出「Hey Siri」觸發語句，然後就可發出各種命令。據Bloomberg記者Mark Gurman報道，蘋果正改良

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欄名 : 科技新知

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