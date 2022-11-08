Twitter Blue新月費63元 料美加英澳紐先行

自從馬斯克（Elon Musk）收購Twitter後宣布更新Twitter Blue計劃，新版Twitter Blue除了有藍剔認證，還有其他增值功能，費用最新定案每月7.99美元（約63港元）。新版

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