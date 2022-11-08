Twitter Blue新月費63元 料美加英澳紐先行 行政人員版 2022/11/08 分享： 分享： 自從馬斯克（Elon Musk）收購Twitter後宣布更新Twitter Blue計劃，新版Twitter Blue除了有藍剔認證，還有其他增值功能，費用最新定案每月7.99美元（約63港元）。新版 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果擬簡化觸發語 指令Siri不用喊Hey 今日 蘋果擬簡化觸發語 指令Siri不用喊Hey 新型智能洗手間 AI偵測器識別意外 2022/11/07 新型智能洗手間 AI偵測器識別意外 馬斯克入主Twitter 6天流失逾87萬用戶 2022/11/07 馬斯克入主Twitter 6天流失逾87萬用戶 PlayStation VR2 11.15預購明年2月推 2022/11/04 PlayStation VR2 11.15預購明年2月推 Google AI洪水預警 服務擴至20國家 2022/11/04 Google AI洪水預警 服務擴至20國家 商業 科技行業 美國 英國 服務 加拿大 Twitter 馬斯克 美元