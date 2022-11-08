立會補選 建制各方「自由搏擊」無望？

去年的立法會選舉標榜「有競爭」，連一些以往無競爭的界別都要「製造」對手；而今年的立法會補選卻靜悄悄，政界一度傳出會是「等額選舉」；不過，多位建制認為未必，因為觀感不好。

雖然立法會補選表面上風平浪靜，不

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