立會補選 建制各方「自由搏擊」無望？ 政治版 2022/11/08 分享： 分享： 去年的立法會選舉標榜「有競爭」，連一些以往無競爭的界別都要「製造」對手；而今年的立法會補選卻靜悄悄，政界一度傳出會是「等額選舉」；不過，多位建制認為未必，因為觀感不好。 雖然立法會補選表面上風平浪靜，不 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 洪門宴風波 徐英偉：做人要勇於承擔 2022/11/07 洪門宴風波 徐英偉：做人要勇於承擔 周日有「新訊息」 立會補選掀戰幔？ 2022/11/05 周日有「新訊息」 立會補選掀戰幔？ 立會連續兩日提早休會 「重頭戲」押後 2022/11/04 立會連續兩日提早休會 「重頭戲」押後 特首辦聘高級廚師 月薪2.95萬 2022/11/03 特首辦聘高級廚師 月薪2.95萬 「故宮粉絲」卓永興 每次上京必到訪 2022/11/02 「故宮粉絲」卓永興 每次上京必到訪 立法會 選舉 立法會選舉 鄧炳強 七人欖球賽