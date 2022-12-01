建行(亞洲)全港首間零售銀行推晨星ESG評級 全面升級ESG基金投資平台

隨着可持續發展成為未來大趨勢，環境、社會和企業管治（ESG）成為投資者日益注重的投資主題。以基金為例，現時經香港證監會認可的ESG基金已逾150隻，投資者應如何從芸芸ESG基金中選擇適合他們的投資？至於市面上其他基金，其ESG評級表現又如何？有見及此，中國建設銀行(亞洲)（下稱「建行(亞洲)」）最近特別於其官網上設立「ESG投資專頁」，讓投資者可以更集中搜尋ESG基金投資的資訊；同時，更夥拍基金評級機構晨星（Morningstar）推出「晨星ESG評級」，成為全港首間於網上基金搜尋平台提供「晨星ESG評級」的零售銀行。建行(亞洲)零售業務總監陳麗明表示，ESG投資概念對客戶而言相對較新，率先引入基金ESG評級，令ESG基金投資更客觀清晰。

逾千隻基金加入ESG評級

建行(亞洲)夥拍晨星為平台上超過1,000隻基金提供「晨星ESG評級」。該評級旨在評估基金處理有關ESG風險與機會的表現，為投資者提供一個清晰與直接的框架，以方便理解和比較不同ESG投資選擇，從而挑選出切合其要求的基金產品。

▲ 「晨星ESG評級」以地球圖示表示，5個地球代表高評級，1個地球則代表低評級。

建行(亞洲)零售業務總監陳麗明表示，將ESG元素融入投資方案中，不單為社會與環境帶來正面價值，長遠而言更是投資策略中重要的一環：「ESG投資概念對客戶而言相對較新，因此我們率先引入『晨星ESG評級』，透過將基金的ESG表現系統化地評分，協助投資者選擇合適的ESG基金産品。」

▲ 建行(亞洲)零售業務總監陳麗明表示，建行(亞洲)率先引入基金ESG評級，令ESG基金投資更客觀清晰。

分為5種評級一目了然

「晨星ESG評級」的計算過程相當嚴謹，並分為兩個步驟，首先每隻基金組合內的公司會被給予一個分數，分數會扣除公司的爭議事件如環境事故、欺詐或歧視行為，增加評級之參考性及公信力。然後，「晨星ESG評級」會以標準差方式、 及按分布排名形式，分配給所有獲評分之基金。當中分為5種評級，包括：高評級（最高10%）、高於平均水平評級（下一個22.5%）、平均評級（接下來的35%）、低於平均水平評級（下一個22.5%），以及低評級（最低10%），在建行(亞洲)網上基金搜尋平台上會以地球圖示表示，5個地球代表高評級，1個地球則代表低評級。每隻基金的ESG評級將會每月更新。

陳麗明表示，全面升級ESG基金投資平台後，平台資訊豐富、方便易用。由建行(亞洲)代銷之ESG基金，投資地區遍布全球，涵蓋各種資產類別及不同投資主題，當中大部分都能提供穩定派息。

▲ 建行(亞洲)於官網設立ESG投資專頁，提供多元化ESG投資資訊。

▲ 客戶除了可瀏覽逾千隻基金的「晨星ESG評級」，更可於官網瀏覽「ESG投資系列」教育短片，獲得最新的ESG投資資訊。

期間限定雙重基金轉入獎賞

建行(亞洲)早前引入多隻特色的ESG基金，並推出多項ESG基金優惠。客戶從其他銀行或金融機構，轉入合資格基金累積每滿10萬港元（或等值），可享500港元現金獎賞，最高可獲1萬港元現金獎賞；轉入合資格基金累積達80萬港元（或等值），包括最少1隻ESG基金，可額外獲贈環保產品KINDLE電子閱讀器。

以上優惠及服務受有關條款及細則約束。

投資涉及風險，投資產品價格可升亦可跌，甚至變成毫無價值。

（特約）