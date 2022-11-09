大新交稅「快應錢」 實際年利率低至1.18%兼送高達4張日本來回機票

隨着部分國家及地區陸續解除入境限制，相信不少朋友正為外遊做準備。明白到客戶急不及待外遊玩樂的心情，有銀行在推出特低稅貸年利率的稅貸產品時，加送高達68,000 ANA飛行里數，藉此幫助客戶解決交稅的煩惱，並讓他們能與親朋一起重拾旅遊的樂趣。

以客為先 提供雙重稅貸驚喜

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，在加息環境下，多家本地銀行已上調存款利率，令資金成本有所上升；期望透過是次推廣，以特低息率的稅貸吸納更多優質客戶。「大新銀行一向以客為先，以全面而個人化的貸款產品靈活解決客戶不同財務煩惱見稱。今年市場雖然處於加息趨勢中，但交稅『快應錢』仍提供極具競爭性的稅貸息率，超低實際年利率低至1.18%。」

鄧子健指出，因應該行與多家航空公司一直有着合作關係，而有見自日本放寬旅遊人士入境限制後，不少港人已急不及待到當地外遊，因此該行特別為成功申請交稅「快應錢」的客戶加送飛行里數獎賞。「我們處處幫客戶『度到盡』，除特低息率，今年交稅『快應錢』更特別加送ANA飛行里數，為客戶帶來雙重稅貸驚喜，讓客戶在解除交稅束縛後可以換取日本機票，搶先捉緊可再次外遊的時機。」

▲ 鄧子健表示，大新交稅「快應錢」除可幫助客戶解決交稅的煩惱，更可讓客戶與親朋一起重拾旅遊的樂趣。

符合指定要求享低至1.18%實際年利率

大新交稅「快應錢」貸款額高達200萬港元或月薪12倍（以較低者為準），並提供長達24個月還款期供客戶選擇。10萬港元或以下貸款額人士，若選擇12個月還款期，並同時成功登記或持有該行之360°「易出糧」服務，可享實際年利率低至1.18%（見「息率表（二）」）。

另外，若客戶透過交稅「快應錢」貸款200萬港元或以上，並成功申請大新 ANA World萬事達卡及成功登記或持有該行360°「易出糧」服務，並以該行之戶口作貸款之放款及還款戶口，將可獲高達68,000 ANA 飛行里數（見表「ANA里數獎賞」）。

料申請個案及金額獲雙位增幅

為方便客戶提交申請，有意申請大新交稅「快應錢」的人士可透過大新手機應用程式的「e直通遙距貸款申請」獲得即時批核貸款額。此外，鄧子健透露，該行剛剛推出「大新 WhatsApp預約專人回覆服務」，讓客戶可透過WhatsApp申請交稅「快應錢」或作其他查詢，「大新貸款專員收到客戶的信息後會致電回覆跟進，務求做到線上線下全面支援客戶的貸款需要。」

談及近年稅貸市場的表現時，鄧子健表示，受疫情影響，去年該行的稅貸表現與前年持平，但符合預期；而隨着本港失業率數字下跌至最新公布的3.9%，反映勞動市場轉趨向好，他預料今年稅貸市場在申請個案及金額上均可獲得雙位數字增幅。

如欲了解更多大新交稅「快應錢」的資訊，可瀏覽www.dahsing.com/loan/taxloan，或致電2828 8111查詢。



Δ 息率表（一）及息率表（二）所列之息率（包括每月平息及實際年利率）只適用於指定之貸款額及僅供參考，最終獲批核之息率將視乎本行審批結果而有所調整。

+ 實際年利率是一個參考利率，以年化利率展示出包括銀行產品的基本利率及其他費用與收費。

* 每月還款額以10,000港元貸款額計算。

** 每月平息0.0525%只適用於符合附載於相關條款及細則第（14）項所有條件之客戶。客戶須先按本行批核之貸款每月平息（「適用之每月平息」）還款，客戶所適用之每月平息將會列印於其貸款確認信上。客戶適用之每月平息與每月平息0.0525%相差之利息開支將以現金回贈方式存入客戶於本行已開立之銀行戶口內。詳情請參閱相關條款及細則第（15）項。

^ 按照現時 ANA 里程俱樂部的條款及細則，17,000 ANA里數可換領一張 ANA來回香港及日本的經濟客位機票（只限於淡季），惟此僅供參考，ANA 有權隨時更改或取消此優惠而毋需事先通知，本行明確排除與此有關的任何陳述或保證。有關里數之使用須受 ANA里程俱樂部所訂定的條款及細則所約束，詳情請聯絡 ANA服務熱線 (852) 2810 7100或瀏覽 ana.co.jp/hk。

# 表內所列之 ANA里數獎賞已包括成功申請交稅「快應錢」客戶可享之 ANA里數獎賞及成功申請或持有大新 ANA World萬事達卡可享之高達8,000迎新里數獎賞（適用於全新ANA World萬事達卡客戶）或8,000額外里數獎賞（適用於現有 ANA World萬事達卡客戶）。詳情請參閱相關條款及細則（18）至（29）項。

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本服務／產品並不是以歐盟的人士為目標。

須受有關條款及細則約束，詳情可瀏覽：www.dahsing.com/loan/taxloan

（特約）