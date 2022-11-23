瑞士寶盛捕捉樂齡市場帶來的投資機遇

▲ 瑞士寶盛主題研究分析師黃德行博士（Dr Damien Ng）

老齡化已經成為其中一個主要的人口結構趨勢，正在改變我們的未來。出生率下降加上醫學昌明，整體人類平均壽命緩緩增長，但勢必改變全球大部分國家的人口結構。不同國家和地區的人口結構改變速度，受本土社會環境影響，但人口數目以及老年人口比例將會穩定地上升。舉個例，聯合國透露，2018年是人類歷史上首次出現65歲以上人口多於10歲以下人口，換言之，人類更長壽，生活質素更好。聯合國最近出版的《2022年世界人口展望》預計，2023年年底人口會因為壽命延長而增至80億，所以把握人類壽命增加所帶來的機遇至關重要。

人口老化 遍及東亞與東南亞

中國、日本和新加坡等東亞及東南亞國家的銀髮人口不斷增加。值得留意的一點是，根據聯合國的數據，中國的65歲以上人口比例，將由2020年的12%，升至2050年的26%。在未來30年，中國的老年人口增加3.7億，這個巨大的人口結構轉變將會對中國的醫療制度和安老服務，例如輔助生活和老人院，帶來重要意義。例如，患有阿滋海默症老年人在全球超過5,000萬，而這些老年人往往同時有糖尿病、高膽固醇和肥胖問題。基於這個原因，新加坡已經認定人口老化將成為主導該國未來發展的重要事項。為了減少人口結構帶來的負面影響，政府官員致力創造更有經濟機會，滿足老年人口的全方位需要。

全球65歲或以上人口不斷上升

中國的人口老化和癌症問題

環境、基因和生活習慣選擇均主宰患上癌症的機會，而年紀大被視為患上癌症的主要風險因素。研究發現65歲以上的患上癌症的機會是年輕人的11倍，而不論在已發展和發展中經濟體，惡性腫瘤病的高死亡率均是公共衛生的關注議題。以中國為例，以人數和比例來計算，並根據年齡分布作仔細調整後，該國是世界上其中癌症比例負擔最重的其中一國。在2020年，全球接近三分之一的癌症相關死者來自中國，而間接後果是增加了中國國民、國家醫療制度、公營和私營保險公司的財政負擔。

部分國家的癌症相關疾病死亡率（2020年）

投資銀髮經濟 前景不俗

無論如何，人口老化不一定代表經濟前景注定黯淡。傳統上，每當提及人口老化，人們總會視之為「人口計時炸彈」，但事實上，壽命延長可以看成是良好現象。假如人類能夠透過工作、嗜好、休閒活動以至財務規劃，得到更長、更快樂、更充實的生活，他們對社會的終身經濟貢獻將較以往數代人更大。愛因斯坦曾經說過：「一路走來，我都很孤獨，年輕時，為此感到痛苦，年歲增長後，反而覺得心胸舒暢。」長者需要一系列的服務和支援以維持他們的生活模式，所以長壽對投資者來說可以是機會。由於長者所需的服務和支援涉及範圍廣闊，投資銀髮經濟需要投資逐個相關行業。從長者身體所需以及銀髮人口的生活模式改變來看，我們相信醫療、安老服務、休閒活動、與個人衛生有關的消費品，以及財務規劃等長者相關行業的前景明朗。

（特約）