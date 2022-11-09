「公關」是一門要「面向公眾」的學問，只顧「埋頭苦幹」或「自我陶醉」，卻忽略了要摸索公眾氣場和氛圍，即等於跟公眾脫軌和脫節。

有電視台在社交平台發評論帖文，表示唔明點解己台劇集收視較另一電視台高，但Marketers並無投放廣告在己台，反而投向低收視的另一電視台，語氣似質問廣告營銷業界，點解不選高收視落廣告，難道不用向老闆交代？

現世代還在靠講收視率有幾多點去sell Marketers？看來，發帖人的marketing概念，似乎仍停留在二十年前。

一、現在公眾已鮮有坐定定跟電視台節目播出的時間流程去看電視，我們看電視的模式早已演變為流動性的、主動性的，有手機或手提電腦在手的，是根據自己的喜好決定何時何地看甚麼，很多都市人已不是實時看節目，還講收視率有幾多點，與現代人生活方式脫節。

二、CPRP（Cost Per Rating Point／收視點成本）只是Marketers評估廣告成效的基準之一，就是正正要同老闆和客戶交代，Marketers更會看重目標群眾，不同電視台、不同節目，無論在年齡層、生活模式、口味和品味上都不同，Marketers會考慮到哪群觀眾才是他們的目標群眾。能否「中」到自己的目標群眾，比CPRP更重要。

三、這個帖發出前有否想過，究竟想達到甚麼效果呢？向廣告營銷業界質問、發洩，會增加營業額？

其實，企業最應該做的，是增強自我反省和自知之明的思維，多作內部檢討和反省，且要有了解社會脈搏和氛圍的意識。否則，跟下下自誇美貌與智慧並重，埋怨點解嫁唔出的宣洩如出一轍。