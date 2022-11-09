三千煩惱絲，每天費時清潔及以護髮用品呵護備至，或使用各式生髮養髮液，好刺激毛囊生髮。人到中老年，頭髮常不如年輕時粗韌濃密，這既可以是毛囊老去的表現，或有諸內必形於外的結果，反映體質狀況。所以，不單要外在護髮，其實最重要是要追求健康體質，才能適得其法，得到真正健康濃密頭髮。

中醫言「髮為血之餘」及「腎藏精，其華在髮，精血不足，黑髮不在」。中醫言身體氣血虧虛失衡，原因不外三因：外因非其時有其氣，不避風寒酷熱，傷陽耗氣；內因情志飲食不節，動搖五臟氣血及水穀精微吸收；還有外傷所傷，如梳理頭髮過於暴力，風筒熱度燙傷頭髮毛囊。

然而，香港生活節奏急促，情緒壓力作息及飲食失衡等內因更甚影響頭髮健康。例如工作情志壓力致肝疏洩失常，影響氣血到達和營養髮囊；工作娛樂通宵達旦，錯過子時十一至一時膽經經氣生發之時休息，正所謂「凡十一臟皆取決於膽」，長期如此致使氣血生化乏源，無以營養頭髮；飲食偏嗜，好烈酒、甜食及生冷，皆可損傷五臟，如甘味過多，影響脾腎臟，致腎虛髮脫。

若過早遇上脫髮，理應更要多留意自己生活習慣，注意疏導壓力、運動及作息兼顧，及進食均衡而有營養新鮮食材。以下會介紹一食療，對潤澤烏髮有一定幫助。材料使用豬橫脷一條、淡菜一両。豬橫脷即豬胰臟，有益肺、潤燥及補脾作用，處理方法剪去邊旁脂肪，切段輕燙汆水備用；淡菜亦名「東海夫人」，功能補腎、益精血，處理為洗淨後清水浸泡20分鐘即可。清水4碗連同材料以瓦煲或玻璃湯煲煮一小時，加入小量海鹽佐膳，味鮮開胃。

此外，亦可睡前以木梳梳頭數分鐘，以促進頭皮血液循環，刺激毛囊反應。頭髮病態狀況漸變，由厚至薄，粗至幼，黑至枯黃暗啞至白，變化經歷年月，其實只要用心細心發現，及早對症改變生活習慣，對重回烏黑亮麗會有一定幫助。