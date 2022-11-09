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東京首家姆明專門店12月開幕 明年春季澀谷開姆明主題餐廳

副刊版 2022/11/09

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姆明家族各個成員可愛又圓潤，史力奇和阿美亦各具特色，加上其北歐混合日本風的周邊精品一直以來擁有不少粉絲。如果你也是姆明家族的鐵粉，那絕對不能錯過即將於今年12月在日本東京銀座開幕的首家常設專門店「

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欄名 : 旅事通

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