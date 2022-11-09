財政司司長陳茂波日前出席國際金融峰會時表示，近期香港樓市負資產個案增加，但與高峰期比較未算高，他重申無意「減辣」；不久之前他也公開表示不減辣，理由是樓價今年只錄得7.5%跌幅，與97年金融風暴時1年內

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