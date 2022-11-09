港府為何不減辣？ 地產版 2022/11/09 分享： 分享： 財政司司長陳茂波日前出席國際金融峰會時表示，近期香港樓市負資產個案增加，但與高峰期比較未算高，他重申無意「減辣」；不久之前他也公開表示不減辣，理由是樓價今年只錄得7.5%跌幅，與97年金融風暴時1年內 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 蔡志忠 亞洲地產創辦人 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 舊區變身引新人口 地區商場添增長動力 2022/11/08 舊區變身引新人口 地區商場添增長動力 樓泡漸去掉 交投隨經濟轉活回增 2022/11/08 樓泡漸去掉 交投隨經濟轉活回增 簡約公屋 可否取代劏房？ 2022/11/07 簡約公屋 可否取代劏房？ 施政報告招商引才 利好商廈市場 2022/11/04 施政報告招商引才 利好商廈市場 香港養老好地方 物業在手更休悠 2022/11/03 香港養老好地方 物業在手更休悠 CCL 蔡志忠 額外印花稅 SSD 負資產 BSD 印花稅 財政司 放盤 年金