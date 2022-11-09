香港積極應變邁向復常 4大看點

上周，由香港金融管理局主辦的「國際金融領袖投資峰會」如期舉行，吸引了來自全球120家銀行、證券、資產管理、私募股權和風險投資、對冲基金和保險公司等金融機構的逾200名國際和地區負責人參與，盛會一掃疫情陰霾，展示了香港作為國際金融中心的活力和機遇；闊別香港3年的國際七人欖球賽，上周也如期舉行，點燃了球迷久違的激情；一連5天的「香港法律周2022」，亦於周一（7日）開幕，全球的法律界精英滙聚香港，就爭議解決機制、促進司法公正、推動法治建設等一系列議題分享見解。

這一連串大事，標誌着香港已走向了經濟社會秩序復常之路。正如行政長官李家超在金融峰會致辭中說到：「最壞的情況已經過去……機遇、時機，盡在香港，現在就是大家期待已久的好時候」

古語云：「大疫不過三」，新冠疫情肆虐近3年了，陰霾漸漸褪去，曙光就在前方，令人興奮！但復常並非簡單地回到從前，香港需要重新審視變化了的世界、變化了的環境，以智慧和韌性走好復常之路。

審視世界政經格局 訂發展策略

一、看世界：疫情過後有甚麼變化？

當市民為走出疫情困擾而欣喜不已的時候，香港已站在了新一輪競爭的起點上。環顧四周，世界已發生了不少變化，香港邁向復常之路，應從研判國際形勢開始。

與3年前相比，在美國主導下，世界的撕裂程度愈來愈明顯，全球化受到嚴峻挑戰，意識形態凌駕於國際規則之上；那些違反經濟常識的「對華脫鈎」言論，竟然有一定市場，世界經濟的不確定性大大增加。

比較而言，對全球經濟最直接、最明顯的影響是俄烏戰爭。這場戰爭令歐洲陷入了二戰以來「最寒冷的冬天」，不僅民眾缺少過冬的天然氣，而且由於能源成本上升，許多大企業也逃離歐洲，在美聯儲不斷加息的誘惑下，大量資金流入了美國。如今，烏克蘭成為一片焦土、俄羅斯變得愈來愈孤立、歐洲變得愈來愈困頓，美國援助烏克蘭花了點小錢，換來的是大量美元回流，是這場戰爭的最大受益者，其他經濟體或多或少受到負面影響，而這場戰爭現在還遠遠看不到結束的迹象。

香港是一個外向型特點非常明顯的經濟體，國際金融市場、能源市場、貿易格局等情況的變化，都會輻射到香港。香港的當務之急，是重新審視當下的世界政治經濟格局，發揮積極應變的優勢，審時度勢制定發展策略。

做好實在準備 搶內地通關機遇

二、看內地：做好全面通關的準備了嗎？

疫情爆發以來，「與內地通關」一直是熱議的話題。現在通關的時機成熟了嗎？種種迹象表明，通關的希望愈來愈大。

也是在上周，中國最高層密集的外交活動引發世界關注。國家主席習近平在北京分別會見了越南、巴基斯坦、坦桑尼亞、德國領導人，這4個國家分別來自亞非歐三大洲，與中國的關係很具代表性；國務院總理李克強於昨日出席中國-東盟（10＋1）領導人會議、東盟與中日韓（10＋3）領導人會議，並訪問柬埔寨；國務院副總理韓正於上周（1至2日）訪問了新加坡。

再過些日子，相信中國領導人外訪和外國領導人訪華，還會陸續有來，反映在中共二十大後，中國的外交活動率先踏上了復常之路。雖然目前內地對疫情管控還很嚴格，但逐步放寬是大勢所趨。

香港與內地通關是遲早的事情，有朋友早就把通關的日子放上了賭枱；問題是，香港做好全面通關的準備了嗎？粵港澳大灣區是3地的共同家園，前海是深港合作的試驗田，內地的廣闊市場是香港期待已久的「大蛋糕」，「一帶一路」是香港與內地可以聯手挖掘的「富礦」，在這些方面，香港做了哪些謀劃呢？

機會總是給有準備的人，空談只會蹉跎歲月，關鍵是要做好實實在在的準備，一旦通關就迅速搶抓機遇，乘勢而上。

做大做強自身優勢 靠智慧+韌性

三、看經濟：如何做大做強自身的優勢？

「香港已經重返國際舞台！」特首在國際金融峰會上如是說。當我們重返復常之路的時候，需要檢視一下，我們的優勢還在嗎？還可以做大做強嗎？

金融業是香港的支柱產業，國際金融峰會的熱度再次證明，香港作為國際金融中心的地位穩固，但有一個變化不容忽視：今年4月，新加坡的外滙交易量增長0.3%至每天5,495億美元，一舉超過了香港，成為亞太地區最大的外滙市場。這提醒香港，提升金融業的競爭力仍然在路上。

財政司司長陳茂波在峰會上表示，金融未來的關鍵詞是「金融科技」，「香港已公布『金融科技2025』策略、關於虛擬資產發展政策，為這些新領域的可持續發展提供有利環境。」陳茂波還說，香港也會繼續加強建設金融基礎設施，例如推出一個在綫平台，連接中國內地、東南亞和其他地區的用戶，繼續發揮「超級聯繫人」角色；內地金融業人士在峰會上也表示，中國正在全速建設高質量的資本市場，香港作為高度成熟的資本市場，扮演着不可替代的重要角色。

以上這些都是做大做強金融業的利好消息，值得期待；但說了，不等於做了；做了，也不等於做好了，前路漫漫，仍須努力。同時，僅有金融業的「疫後覺醒」還不夠，特區政府應系統梳理香港的優勢和短板，把有為政府與高效市場結合起來，在市場不可為的地方，政府主動作為；在市場顯不出香港優勢特徵的場合，政府長袖善舞。只有做大做強香港的優勢，才能為經濟發展提供支撑。

後疫情時代 加快解決民生痛點

四、看民生：「痛點」怎樣盡快破解？

兩年多來，中小企業接二連三地倒閉，打工仔飽受減薪、失業之苦，特別是旅遊、零售、酒店、食肆、交通運輸等行業，成為疫情重災區；近日最讓港人依依不捨的是，屹立半個多世紀的康泰旅行社宣布全綫停業了。

香港邁上復常之路，市民對解決就業的期望值會迅速攀升，但短期內解決就業問題並非易事。目前全球經濟環境不明朗，金融市場面臨的最大風險是通脹，要在平衡失業率的情況下控制通脹非常困難，而地緣政治引起的供應鏈問題亦難以控制，因此就業形勢並不樂觀。如何破解這個難題？需要下一番苦功夫。

還有住房、安老、扶貧，以及青年人的學業、就業、創業、置業，均是民生「痛點」，當疫情的陰霾散去，都應提速解決這些問題，相信特首和其團隊成員早已五內如焚、摩拳擦掌了。

綜上所述，復常是令人欣喜的事情，但復常之路並非有些人想像的那麼好走。復常不僅僅是生活秩序復常，市民期待經濟形勢回到疫情前最好的時期；心理預期與現實困難之間的落差，仍是許多難以承受之痛。特區政府必須有足夠的智慧和韌性，用實實在在的舉措，回應市民的期待，推動香港在未來的路上走穩走好。

▲ 復常不僅僅是生活秩序復常，市民期待經濟形勢回到疫情前最好的時期，港府必須用實在的舉措回應市民期待。（資料圖片）