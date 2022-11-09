集中資源力挺港金融 突破美打壓

很明顯，現在香港的國際金融中心地位遇到了一些挑戰，英國智庫Z/Yen和中國發展研究院編制的「全球金融中心指數」（Global Financial Centres Index，GFCI）最新排名顯示，香港在全球國際金融中心排名跌至第四，新加坡則連升3級至第三位，僅次於紐約和倫敦。

金融中心地位遇挑戰 暗湧不斷

金融市場表現同樣不樂觀，港股「跌跌不休」，從去年底至上周五（4日），恒生指數大約下跌31%，近期還創出13年半新低；同期美股道瓊斯工業平均指數僅跌約11%，內地上證綜合指數僅跌約15.6%，港股跌幅遠超同儕；成交方面，港股同樣低迷，今年大部分時間成交都不足1,000億港元，同樣遠低於規模接近的深圳股市；新股上市集資額近幾年亦持續走低，據統計，2019年香港新股集資額達到3,078億港元，蟬聯全球IPO集資額冠軍，2020年屈居全球第二，去年已跌出三甲，僅排名第四，今年以來本港IPO市場持續低迷，上半年集資榜排名曾跌至第9的尷尬境地，靠着中概股回歸和幾隻大型新股到港集資，截至第三季末的集資額排名回升至第四，不過募資金額也僅731.58億港元，遠低於前幾年。

面對香港經濟和金融業面臨的壓力，特區政府最近組織召開了「國際金融領袖投資峰會」，是新冠疫情爆發以來，香港召開的最大規模國際會議，有200多位金融界巨頭參加，當局希望藉此帶出「香港回來了」的信息，重振香港金融業。

不過，會議尚未召開就遇到暗湧，一些美國議員要求全球主要銀行高管，重新考慮參加會議的決定，稱他們的出席將使中國對香港的鎮壓合法化，結果有5位金融業重磅嘉賓無參加峰會。

美與中脫鈎 港金融業困局根源

尋根溯源，香港金融業近年面臨的壓力，和美國與中國脫鈎的政策脫不了關係。美國自特朗普上台起，與中國脫鈎的政策開始顯性化，貿易脫鈎、科技脫鈎、金融脫鈎都開始積極推進；拜登政府基本延續了過往的脫鈎政策，並且在拉攏盟友、組團圍堵中國方面走得更遠，例如其盟友加拿大政府近日就以國家安全為由，要求3家中國公司剝離其在加拿大關鍵礦產公司的投資。

去年2月，美國參議員科頓（Tom Cotton）辦公室公布了《擊敗中國--有目標的脫鈎和經濟持久戰》（Beat China: Targeted Decoupling and the Economic Long War）研究報告，比較系統全面地闡述了美國的想法，就是要通過「有目標脫鈎」戰略，旨在恢復美國國內產能、維持戰略性領域的對華科技優勢、維持美元主導地位，以及遲滯中國經濟增長。

按這個「脫鈎」總策略，與中國金融脫鈎、阻止中國企業獲得金融資源、打壓香港金融中心地位，是美國「脫鈎」總戰略下的一個重要組成部分，勢在必行。

準備在最壞基礎上 拓金融戰略

美國對中國的金融打擊，近年正在向愈來愈沒有底綫的方向發展，寧肯損害自身利益，也要堅決打壓中國，例如威脅中概股退市、限制美國資金投資中資企業、限制中資企業投資美國公司、圍堵中國科技發展、唱衰中國經濟發展，最近發展到連來香港開會都不行。因此，對於美國對香港金融中心地位的打壓，不應該抱有幻想，特區政府應該考慮在最壞的基礎上，形成香港的金融發展戰略。

美國的金融影響力，特別是對西方國家和部分盟友的影響力相當巨大，對內地和香港都有明顯優勢，這是一個必須承認的客觀現實。因此，不應該假定香港正面宣傳自身的影響力，可以強過美國對香港的負面打壓，以為只要香港努力講好自己的故事，就一定會有正面效果；反而應該從最壞處打算，考慮萬一在美國打壓下，香港的正面宣傳對西方國家沒有太大作用，在這種情況下，如何發展香港的金融產業，鞏固香港金融中心地位？

作為一個國際金融中心，香港當然願意繼續像原來般服務美西方投資者，不過考慮到美國「脫鈎」政策對西方的負面影響短期難以消除，香港有必要兩條腿走路，在繼續努力吸引西方國家外，增加新的發展方向：

擺脫西方輿論左右 轉攻新興市場

一個可能的方向，是將未來金融產業發展重點轉向新興市場，服務於這個全球增長最快的板塊。具體而言，香港不應該跟隨美國的調子起舞，而只應該跟隨聯合國的決定行事，例如聯合國沒有制裁俄羅斯，香港就可以歡迎俄羅斯的金融機構進駐香港，為俄羅斯的投資者和相關業務服務；又例如中東很多國家與美國的關係近年轉差，只要不違反聯合國規則，香港應該不受西方輿論的左右，大膽發展與她們的業務聯繫，歡迎她們來港投資、設立機構；東南亞與中國經濟聯繫密切，近年經濟增長很快，同樣是香港金融發展的巨大潛在市場。

總而言之，東方不亮西方亮，黑了南方有北方，香港要擺脫過去形成的思維定式，打開眼界，將注意力轉向增長潛力更佳的新興市場。

對於美國為首的西方，香港的態度應該是努力爭取但不強求，美國打壓中國、限制香港金融中心發展，是出於政治考慮，再多的說服工作也未必有用；香港和內地可以做的，就是主要用發展經濟、為投資者創造理想投資環境的辦法，以吸引投資者，只要香港提供足夠多的投資機會、具吸引力的風險回報，長期而言，資本追逐利潤的經濟規律，必定可以戰勝美國出於政治考慮施加的各種限制，離開的資本也必定會回到香港。

資金業務向港傾斜 創投資機遇

從這個意義上來說，國家應該集中資源，支持香港的國際金融中心發展，將資金和業務向香港傾斜，主要依靠中國自身的力量，將香港這個國際金融中心建設好，立足自身面向世界，形成一個穩固、繁榮的國際金融中心，然後利用一個繁榮的國際金融中心之吸引力，自然可有效吸引國際投資者。

▲ 國家應該集中資源，將香港這個國際金融中心建設好，然後利用一個繁榮的國際金融中心之吸引力，自然可有效吸引國際投資者。（資料圖片）