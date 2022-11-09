IG湧現「18禁」影片 簡單設定減不雅內容

社交平台Instagram（IG）演算法近日似乎現Bug，導致用戶的搜尋頁面推薦各種「18禁」影片。近日有不少網民反映，查看自己的IG搜尋頁面時，會隨機顯示多種不雅影片，即使檢舉後仍一直出現。

由11月

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