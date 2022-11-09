IG湧現「18禁」影片 簡單設定減不雅內容 行政人員版 2022/11/09 分享： 分享： 社交平台Instagram（IG）演算法近日似乎現Bug，導致用戶的搜尋頁面推薦各種「18禁」影片。近日有不少網民反映，查看自己的IG搜尋頁面時，會隨機顯示多種不雅影片，即使檢舉後仍一直出現。 由11月 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Chromebook測試Steam 支援裝置數量增至3倍 今日 Chromebook測試Steam 支援裝置數量增至3倍 Twitter Blue新月費63元 料美加英澳紐先行 2022/11/08 Twitter Blue新月費63元 料美加英澳紐先行 蘋果擬簡化觸發語 指令Siri不用喊Hey 2022/11/08 蘋果擬簡化觸發語 指令Siri不用喊Hey 新型智能洗手間 AI偵測器識別意外 2022/11/07 新型智能洗手間 AI偵測器識別意外 馬斯克入主Twitter 6天流失逾87萬用戶 2022/11/07 馬斯克入主Twitter 6天流失逾87萬用戶 科技行業 科技硬件 科技軟件 Instagram 社交平台 網上服務