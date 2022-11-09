Chromebook測試Steam 支援裝置數量增至3倍 行政人員版 2022/11/09 分享： 分享： Google與Valve早前開始合作，讓Valve旗下遊戲平台Steam在ChromeOS開發頻道開始Alpha測試。Steam近日進一步於Chromebook 108進行Beta測試，提供更廣泛的應 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 IG湧現「18禁」影片 簡單設定減不雅內容 今日 IG湧現「18禁」影片 簡單設定減不雅內容 Twitter Blue新月費63元 料美加英澳紐先行 2022/11/08 Twitter Blue新月費63元 料美加英澳紐先行 蘋果擬簡化觸發語 指令Siri不用喊Hey 2022/11/08 蘋果擬簡化觸發語 指令Siri不用喊Hey 新型智能洗手間 AI偵測器識別意外 2022/11/07 新型智能洗手間 AI偵測器識別意外 馬斯克入主Twitter 6天流失逾87萬用戶 2022/11/07 馬斯克入主Twitter 6天流失逾87萬用戶 科技行業 科技硬件 科技軟件 Google 網上服務 遊戲設置 電玩手遊 遊戲 處理器 遊戲平台