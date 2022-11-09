除口罩七欖滿場飛 鄧炳強解畫 政治版 2022/11/09 分享： 分享： 香港國際七人欖球賽闊別3年回歸，周日決賽最後一天，現場氣氛高漲，歡呼聲不絕，特首李家超和一眾高官也現身支持，其中保安局局長鄧炳強興奮滿場飛，更除口罩與不少人合照，為何可如此解放？原來他就是全程手持一杯 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 立會補選 建制各方「自由搏擊」無望？ 2022/11/08 立會補選 建制各方「自由搏擊」無望？ 洪門宴風波 徐英偉：做人要勇於承擔 2022/11/07 洪門宴風波 徐英偉：做人要勇於承擔 周日有「新訊息」 立會補選掀戰幔？ 2022/11/05 周日有「新訊息」 立會補選掀戰幔？ 立會連續兩日提早休會 「重頭戲」押後 2022/11/04 立會連續兩日提早休會 「重頭戲」押後 特首辦聘高級廚師 月薪2.95萬 2022/11/03 特首辦聘高級廚師 月薪2.95萬 政治 七人欖球賽 保安局 鄧炳強 口罩 李家超 政務司 啤酒 陳國基 林定國