除口罩七欖滿場飛 鄧炳強解畫

香港國際七人欖球賽闊別3年回歸，周日決賽最後一天，現場氣氛高漲，歡呼聲不絕，特首李家超和一眾高官也現身支持，其中保安局局長鄧炳強興奮滿場飛，更除口罩與不少人合照，為何可如此解放？原來他就是全程手持一杯

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