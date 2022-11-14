數碼港與Check Point合作 舉辦「網絡安全創新計劃」 助初創企業提升網絡安全意識

▲ Check Point香港及澳門區總經理周秀雲與大中華區網絡安全戰略經理潘啟樑一同出席「2022數碼港創業投資論壇」。

數碼化發展無疑為我們帶來不少方便，但同時亦衍生出不少網絡安全問題和漏洞。有見及此，數碼港與領先網絡安全解決方案供應商Check Point Software Technologies Ltd.（下稱Check Point）合作舉辦「網絡安全創新計劃」（“Secure by Innovation”programme），透過不同活動如講座、比賽、工作坊以及一對一諮詢等，協助數碼港超過1,800間初創及社群企業提升網絡安全意識，並提供技術支援，提高公司產品及解決方案水平達到世界級及企業化的安全標準。

做好源頭安全措施 解決供應鏈攻擊問題



根據領先網絡安全解決方案供應商Check Point的網絡安全報告顯示，在過去六個月，香港機構每周平均遭受 802 次網絡攻擊，Check Point香港及澳門區總經理周秀雲（Amy Chow）指出，近年針對供應鏈行業的攻擊愈趨嚴重，而且黑客亦開始轉移目標，針對那些專門研發新數碼服務或技術的初創公司。

Amy表示，要提升網絡安全，就要從源頭做起，她解釋：「如果企業或初創公司在研發產品時加入網絡安全措施，這樣便可以確保產品及服務安全可靠，同時保障客人。」所以今次數碼港與Check Point舉辦了這個「網絡安全創新計劃」，希望能透過不同活動，協助數碼港超過 1,800 間初創及社群企業提升網絡安全意識和技術水平。」

▲ 周秀雲表示，很多初創公司在創業時，都會只專注於產品開發上而忽略了產品的安全措施。

提供免費咨詢 協助提升產品水準

Amy指出，縱觀現時大部分初創公司都是以提供雲端服務、安全存取服務邊緣服務 (SASE)、與手機應用程式有關的服務，所以Check Point會提供一系列的免費工作坊、培訓，亦會為參賽公司免費提供一對一咨詢，「我們會充當顧問角色，仔細檢視他們研發出來的產品或服務，再告訴他們哪裡有漏洞，在哪個位置可以加入我們的網絡安全服務等，避免他們變成黑客的攻擊對象，亦希望可以幫他們把產品提升到國際級的水準。」

創新「Shift Left」概念 解決測試保安漏洞

數碼科技日新月異，令網絡安全應用程式在構建過程中也比以前複雜得多。Amy表示，以往的網絡安全，大部分都只會保護數據中心，而一般公司都會採用自己的基礎設施，然後在建立好基礎設施後，才會考慮網絡安全方面的問題，但隨着雲端應用、手機程式以及物聯網（IoT）等應用程式的出現，各方面都比以前複雜很多，而新的「Shift Left」概念便成了現時最安全的軟件測試模式。

「現時我們會運用一種叫『Shift Left』的模式，整個概念是在一開始寫編碼的時候，於流程中每個步驟利用工具配套檢查出哪裡出現了問題或有問題編碼，這樣就可確保製作出來的產品已經很安全，亦可減省重做的機會，大大減低成本和投資利潤，所以『Shift Left』這概念在現時的數碼轉型網絡安全上非常重要。」

▲ 潘啟樑（左一）與一眾講者早前出席「2022數碼港創業投資論壇」專題討論環節時表示，所有與元宇宙相關的數碼轉型，更需要注重網絡安全方面的解決方案。

元宇宙大趨勢下 「基本」網絡安全顯重要

隨着元宇宙概念的發展，相關的網絡安全問題同樣成了業界關注的議題，Check Point大中華區網絡安全戰略經理潘啟樑（Raymond Poon）於早前舉行的「2022數碼港創業投資論壇」專題討論環節時指出，現時有不少跟AR和VR相關的業務都轉向數碼轉型，但這些企業都像一般網絡遊戲一樣以封閉系統運作，每間企業或每個系統都有其獨立的數碼轉型平台，其中的網絡安全只應用在各自的產品。「重點是你會見到愈來愈多的投資者研究各類型的企業及初創公司，考慮的正是這些企業如何應用基於安全的設計概念，如何憑藉數碼轉型來提升發展。」Raymond補充，現時更加需要注重與元宇宙相關的數碼轉型網絡安全解決方案。由企業開始設計時，就要考慮有關的網絡安全方案，這個概念至為重要。最後他表示，香港憑着工商業的傳統歷史、優秀的產品開發能力，以及創新的物料技術，相信同樣可為產品和企業帶來機遇。

(特約)