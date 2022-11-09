香港建造業總動員推廣行業與生活息息相關  行內專業人士化身小老師  培訓未來建造專才

建造業一直是香港經濟發展的動力之一，多項世界級工程更令香港成為世界知名的城市之一。近年政府積極推動「建造業2.0」，除引入創新科技提升質素及生產力，以「創新」、「專業化」及「年青化」為方針外，未來數年的基本工程開支將每年超過1,000億元，連同私營工程未來建造業的工程總值更將增至每年達3,000億元。

就此，建造業將致力吸引及培訓新人加入建造行列。

最近香港建造業作領先舉動，可說全行總動員，由建造業議會在發展局支持下，與業界的專業團體、行業組織、各教育及培訓機構合作，共同推行「香港建造業推廣計劃」。

計劃以「看『建』未來 『築』及生活」為口號，透過不同活動和講座，讓大眾深入了解行業的工作範疇及光明的發展前景，帶領市民在社區中發掘建造業為我們帶來看得見、觸得及的成果。同時吸引有志者特別是青年加入這個行業，發揮他們的潛能。

本地建造業人才輩出 有志者機遇處處

近年，建造業的人才得到不少業界的獎項嘉許，足以證明現時業界的培訓有相當效益，不但能為建造業打好未來發展的根基，更能為有志在建造業發展的人才提供機遇。當中，現職BIM技術人員的蘇建華在10月被譽為「技能界奧林匹克」的「世界技能大賽」代表香港參加「數碼化建設」項目，在四日的比賽中，利用指定軟件建構建築模型、進行建築項目協作和修改、解決工程項目疑難，以及數據資料分析等；而就讀香港建造學院的林文進則代表香港參加焊接項目，勇奪優異獎，為港爭光。

為吸引更多新人加入建造業的行列，香港建造學院特別提供相關訓練，參與訓練的學員邊做邊學，學成後可取得相關資格。學院更會定期選出傑出校友，以表揚新一代在業界的成就。渠務署助理電氣督察鍾智偉近日被選為傑出校友，他希望能將香港建設成綠色智慧城市。

現時建造業從業員約336,000名，有興趣加入建造業的人士只需接受香港建造學院的訓練後便可入行。同時，建造業議會及業界增加各種培訓津貼吸引更多人士加入建造業，並致力幫助業內從業員提升技術水平，期間可邊做邊學，以取得相關專業資格，晉升階梯明確，且因為各項基建發展，機遇處處，青年加入薪金增幅相當可觀。

夥拍強尼拍攝電視廣告作頭炮宣傳活動

數碼和創新科技近年高速發展，建造業亦緊隨發展步伐推動科技應用。為了讓普羅大眾了解建造業與市民生活息息相關，香港建造業推廣計劃將展開出一連串的宣傳活動，打響頭炮是本月中推出的電視廣告，由建造業出身的藝人強尼為大家介紹建造業如何透過不斷透過嶄新科技和建築方法如「組裝合成」建築法（MiC）、建築設計數碼化等，提升建造業生產力，為市民覓地建房之餘，亦帶來更多優質的生活空間。除了「造星」，亦為市民選出星級生活空間。

▲ 推廣計劃邀請了藝人強尼拍攝電視廣告，強尼曾從事建造業，認同行業工作有意義，他因為喜歡足球所以轉行，當然希望青年人找到自己的興趣，例如加入建造業建造對市民有貢獻的設施。

遊走社區 欣賞插畫師筆下的香港基建

除宣傳短片外，亮點之一是與本地插畫家小塗蛙（JasonTommy）合作，在不同工地的圍板上，繪畫近年多個令港人引以為傲的基建項目，包括啟德河、啟德體育園、將軍澳藍田隧道、將軍澳跨灣連接路、東岸海濱公園、M+博物館、岩洞污水處理廠、香港兒童醫院、砵蘭街休憩花園等，以至建造業如何採用VR和AR等技術協助工程監察，透過讓市民從藝術角度了解建造業的驕人成果。為慶祝香港特別行政區成立25周年，計劃更在港九新界挑選了25個工地的圍板作為插畫家的畫布，展示上述插畫，讓市民可打卡留念。

▲ 由本地插畫家小塗蛙（JasonTommy）設計的建築圍板項目，在香港25個主要工地上架，為建築工地增添創意色彩，吸引大眾的眼球。

配合施政報告推行STEAM 教育，工程師建築師捲起衫袖齊做老師小助手！

隨着未來各項基建工程展開，培訓年輕人才是重要議題之一。香港建造業宣傳計劃的另一重點活動 「大師建談」，邀請多位業界專家，透過多個公營和私營建造項目的講座和實地考察，教育中小學生有關建造業的知識和技術，協助他們深入了解行業的前景和工作範疇，以及一直以來建造業對社會作出的貢獻，提高他們對行業的興趣。

▲ 早前「大師建談」走進搬遷沙田污水處理廠往岩洞工程，為新一代帶來互動式教學，了解建造過程的點滴。

▲ 「大師建談」邀請多位業界專家的分享，教育下一代有關建造業的發展及貢獻。

共12場的「大師建談」，其中兩場已於10月舉行，約100位師生參與。首場活動由渠務署工程師化身小小老師，向同學講解搬遷沙田污水處理廠岩洞工程項目中使用的嶄新技術，並分享過程中遇到的困難與挑戰。第二場則請來西九文化區團隊和香港建造商會青年會的主席，與參加者分享 M+博物館建築工程背後的科技和可持續發展方案，過程中進行了不少互動，學生反應踴躍。

▲ 早前「大師建談」走進M+，為新一代帶來互動式教學，了解建造過程的點滴。

香港建造業把整個活動過程拍攝成「看『建』未來 『築』及生活」—「大師建談」影片系列，並將上載到活動網頁，全港師生均可重溫大師的寶貴分享，感受日常生活中的創意，同時亦可用作日後STEAM教育的材料。

啟動禮即將開鑼 設互動STEAM互動攤位教育新一代

香港建造業將會於11月14日舉行「看『建』未來 『築』及生活」啟動禮。今次是香港建造業首次與逾20個機構，包括建造業議會、發展局與政府部門、一眾業界專業團、學會、商會、工會等攜手主導的大型推廣計劃，主辦方希望能藉着一連串的推廣活動，向市民推廣業界的專業形象、發展機會，以及各種建設對香港帶來的貢獻，以吸引更多年青人入行。

▲ 建造業資深人才支持推廣計劃，鼓勵新一代人才加入行業。

啟動禮當日將邀請業界資深代表和學校參與交流，更加入互動STEAM元素，讓新一代可以親身體驗和理解建造業的科技特色。除以上的重點節目外，計劃的其他宣傳活動涵蓋社交媒體、港鐵站宣傳裝飾、YouTube宣傳影片、電視節目、建造業義工隊活動、STEAM教育平台等，讓大眾透過不同渠道，感受香港建造業如何與我們的日常生活息息相關。

推廣活動網站已經啟動，載有各建造業學會的活動，並設有專頁作回顧之用，有興趣的市民可密切了解網站的最新資訊。

▲ 「看『建』未來 『築』及生活」活動網站將涵蓋計劃資訊。

「看『建』未來 『築』及生活」活動網站:

https://www.constructionhk.org/tc/

(特約)