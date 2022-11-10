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沙田京瑞廣場2期銀主盤 每呎叫價9647

地產版 2022/11/10

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地址：沙田安群街1號京瑞廣場第2期27樓J室

面積：7,605平方呎

開價：7,200萬元

呎價：9,647元

賣點：單位間隔寬敞，備寫字樓裝修，屬銀主盤。

拍賣行：忠誠物業拍賣行

拍賣日期：11月16日（星期三

...

欄名 : 拍賣行情

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