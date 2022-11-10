沙田京瑞廣場2期銀主盤 每呎叫價9647 地產版 2022/11/10 分享： 分享： 地址：沙田安群街1號京瑞廣場第2期27樓J室 面積：7,605平方呎 開價：7,200萬元 呎價：9,647元 賣點：單位間隔寬敞，備寫字樓裝修，屬銀主盤。 拍賣行：忠誠物業拍賣行 拍賣日期：11月16日（星期三 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 上環永德商業中心高層 不提供樓契開價220萬 今日 上環永德商業中心高層 不提供樓契開價220萬 荃灣金熊工中16樓工場 連租約叫價48萬 2022/11/03 荃灣金熊工中16樓工場 連租約叫價48萬 黃竹坑W50高層銀主盤 每呎叫價11275 2022/11/03 黃竹坑W50高層銀主盤 每呎叫價11275 觀塘永興工廈高層 不設樓契開價439萬 2022/11/03 觀塘永興工廈高層 不設樓契開價439萬 坪洲地舖連閣樓 開價188萬 2022/10/27 坪洲地舖連閣樓 開價188萬 銀主盤 沙田