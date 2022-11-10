抱着興奮心情再次踏足日本，一別三年，心裏實在牽掛着多位至愛，當然包括濃湯拉麵、懷石料理和Omakase，目的地是較冷門的奈良。

從關西機場乘火車到奈良需時，到達時已是晚上七點，趕快放下行李便覓食去也。過往經驗在火車總站附近定必找到食街，果然正確。只可惜見不到熱鬧街道，長長食街人丁單薄，冷冷清清一片蕭條，近三分一店舖已關門大吉，這也難怪，奈良只有三十六萬人口，以往靠皇宮、古寺作招徠，成為旅遊城市，冠毒爆發後，失去遊客，經濟當然不振。

醫生為尋找至愛努力不懈，好不容易找到一間像樣的小壽司店，高興地進門時，卻遇上接待員耍手擰頭，言語不通，千辛萬苦才表達出「Reservation Only」，即是只接待訂座客人。見他們座有虛席，絕對可容納醫生一人，但規矩便是規矩。

失望地離開，深信「尋找的定必尋見」，終於見到依然營業的特色河豚（Fugu）小店。豈知進門時又遇上耍手擰頭，一番糾纏後，才明白他們十時關門，故此八時後不接待新客人，過了十五分鐘，不接就是不接。這刻飢腸轆轆的醫生，差不多聲淚俱下要求網開一面，接待員問過老闆，最終獲皇恩大赦，醫生得嘗一餐美味河豚懷石。

絕對佩服日本人的原則觀念，一旦訂下規條便不顧一切去遵守，這份堅持實在得來不易；但總要平衡守規與破例的背後動機，以人為本才是上策。

▲ 河豚懷石（作者提供）