加速吸家族辦公室落戶 拓港金融優勢

特首李家超上月中旬發表任內首份施政報告，在「國際金融中心」的部分（報告第37段）提出，對合資格的家族辦公室提供稅務寬免，指出「家族辦公室是資產及財富管理業的重要增長領域，於去年香港管理這方面及私人信託客戶的資產規模超過17,000億港元。政府會在今年內提交條例草案……目標是在2025年年底前，推動不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務。」

稅收優惠建議 宜盡早落實

很顯然，特區政府明白到，吸引更多家族企業來港設立家族辦公室，對鞏固香港國際金融中心地位十分有利，並加強香港作為地區資產管理中心的優勢；事實上，具有競爭力的稅收制度，是高財富人士選擇設立家族辦公室地點的一個重要考慮。

早於今年4月，財經事務及庫務局向立法會財經事務委員會提交了一份題為「家族辦公室的稅務寬減建議」的文件供討論，以推動稅務寬免的立法，冀吸引更多家族辦公室在香港設立和運作。文件詳細介紹了為單一家族辦公室（Single Family Office，SFO）所管理、符合資格「家族投資控股實體」（Family-owned Investment Holding Vehicles，FIHV）的所得稅稅務寬免之擬議法案，如立法會通過修訂相關條例草案，稅收優惠待遇將適用於4月1日或之後開始的任何課稅年度（見《投資推廣署季刊》7月號「家族辦公室稅收優惠建議」一文）；施政報告透露政府於今年內提交條例草案，冀正式落實可以盡快成事。

記得2020年7月，立法會通過《有限合夥基金條例草案》，並於同年8月31日起生效，允許基金以香港註冊有限合夥形式成立（Limited Partnership Fund，LPF），按照這個LPF的合夥制，在稅收層面，政府不徵收資本利得稅，而且LPF的權益出資、轉移及撤回亦不徵收印花稅。不過值得強調一點，基金註冊需要取得牌照，而單家族辦公室只負責管理本家族資產，並不需要任何牌照；若要求申請牌照，只會適用於基金管理公司和一些多家族辦公室，對於市場上真正的「大玩家」單家族辦公室來說沒有吸引力。

與資產管理公司混淆 不利發展

對於財富管理的政策，特區政府過去對家族辦公室所走的，是資產管理公司的註冊模式，這個更多適用於多家族辦公室，但此舉也會造成多家族辦公室與資產管理公司的混淆。筆者就此曾作詳細分析，簡單而言，無論是單家族還是多家族辦公室，雖然都管理家族的財富，但與資產管理公司有很大區別，甚至是買賣雙方相對的關係，兩者不能混為一談；然而，市場上有不少聲稱為「多家族辦公室」、但實際卻是資產管理公司，這不利於家族辦公室的健康發展。

如今當局決定對單家族辦公室所管理符合資格的FIHV作稅務寬免，確實是一個好開始，是一大政策亮點。FIHV免稅資格的要求包括4點--1、FIHV必須在香港擁有「中央管理和控制權」（central management and control，CMC）；2、FIHV必須由同一家族的關聯人士實際擁有；3、管理的資產應至少為2.4億港元；4、FIHV必須不從事一般商業或工業活動。

免稅條件細節 需更周詳考慮

該政策對於單家族辦公室的要求是，必須是在香港的私人公司，其「中央管理和控制權」必須在香港進行；必須由單一家族實益擁有，並且不得向不屬於單一家族的其他FIHV提供投資管理服務。

至於對FIHV通過家族辦公室進行合資格交易活動的要求，則包括可獲得所得稅稅務寬免優惠的FIHV，其收入必須來源於通過單家族辦公室管理或安排的、在香港進行的合資格交易及附帶交易。

可以看到，獲稅務優惠的家族辦公室（清楚指明是單家族辦公室），對合資格的FIHV均有清晰的條件說明，使來港設家族辦公室的人，都可以有一個清晰的政策理解，做法可取。不過在細節方面，或許需要更周詳的考慮，例如資產下限2.4億港元是否合理？是否需要設立不同等級，以適用於不同人群？關於這個話題，筆者希望與業界多交流後，再作更詳細陳述。

李家超期望，在2025年底前，有不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務。事實上，香港在吸引家族企業來港設家族辦公室方面，除了提供稅務優惠外，還有不少具吸引力的競爭優勢。

背靠內地 提升資本市場深度廣度

首先，香港作為國際金融中心，股票市場十分活躍。截至今年10月底，在主板和創業板共2,580間公司上市，市值規模達26.4萬億，上市公司數目遠多於新加坡，更是十分活躍的集資平台；雖然基於種種原因，包括新冠疫情和地緣政治等因素，今年首季首次公開招股（IPO）集資額較以往大幅減少，但在中美關係和地緣政治的變化下，不少原本在美國上市的中國企業在美國「退市」後，預料會到選擇到香港上市，提升香港資本市場的廣度和深度。

第二，香港背靠大陸，國家的發展和內地龐大的市場，不僅是全球財富增長最可觀的地區，也是支持香港維持和優化國際金融中心地位，以及商人發掘商機的不二之選。如今粵港澳大灣區的發展充滿活力，加上香港獨一無二的地理優勢，使香港對家族企業設立家族辦公室非常具有吸引力。

慈善業發達 促進非金融「軟功能」

第三，目前除了財富傳承和投資增值的金融功能外，家族辦公室的非金融「軟功能」，包括重視環境、社會和治理（Environmental, Social and Governance，ESG）、通過「策略性慈善」維繫家族成員的和諧關係等，亦愈來愈受到重視；尤其在慈善工作層面上，香港在「小政府、大市場」的政策方針下，民間已有很多優秀的慈善組織，不僅具有豐富的操作經驗，而且更有豐富的相關人才，在當前家族辦公室的非金融性功能愈來愈受重視之大趨勢下，香港顯然有其勝人一籌的優勢。

第四，香港在藝術品投資市場的成熟發展，顯然是富人一個高雅而有相當增值潛力的投資選擇。

當然，香港還有一些上文沒有提及的優勢，包括全球數一數二的富豪密集度；事實上，香港更具備支持家族辦公室全面營運和發展的多元化人才，構成一個非常有效的生態圈和完整系統，對家族企業來港設立家族辦公室營運與發展，有巨大吸引力。

配合施政報告的政策承諾，筆者希望適用於今年4月1日或之後任何課稅年度對單家族辦公室的稅務優惠，能夠盡快正式落實，吸引更多擁有巨大財富的人來港設立家族辦公室，鞏固香港國際融中心的地位，使香港作為資產和財富管理中心進入一個更高的新發展台階！

▲ 香港具備支持家族辦公室全面營運和發展的多元化人才，構成一個非常有效的生態圈和完整系統，對家族企業來港設立家族辦公室有巨大吸引力。（資料圖片）