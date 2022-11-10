慎對國際稅務變局 3招提升競爭力

財政司司長早前發表網誌，預告由於整體經濟受壓，財政收益減少，本年度的財政狀況將較預期差，估計今個財政年度將錄得超過1,000億元赤字，遠高於今年初財政預算案所估算的563億元。

與此同時，本港亦面臨國際稅務格局轉變下的各種挑戰，例如歐盟認為香港不就部分源自外地的被動收入徵稅，或會構成「雙重不徵稅」，要求香港在今年年底前作出稅務修訂；經合組織（OECD）制定的國際稅務改革方案，以應對侵蝕稅基及轉移利潤的行為，簡稱「BEPS 2.0」，香港將按照國際共識，落實全球最低實際稅率（15%）等相關規定。

因此，特區政府一方面須就修訂《稅務條例》作出積極應對，盡量降低企業合規成本、保持營商環境優勢，另一方面亦要更宏觀規劃長遠的稅務措施，維持穩定的公共財政和支持產業發展，是當局未來幾個月刻不容緩的要務。

企業離岸被動收入 修例焦點

在瞬息萬變的國際稅務新常態下，企業「離岸被動所得」徵稅為《稅務條例》修訂的其中一個焦點。歐盟於2019年10月公布有關豁免源自外地收入徵稅機制的指引，並針對離岸空殼公司藉「雙重不徵稅」而在稅負上獲益的情況，評核香港等多個稅務管轄區的相關稅務安排。

由於香港多年來採用地域來源原則徵稅，因此源自香港以外地方的利潤，一般來說在香港毋須繳納利得稅；然而，歐盟認為香港不就部分源自外地的被動收入徵稅，或會構成「雙重不徵稅」的情況，要求香港於明年1月1日限期前，就相關《稅務條例》作出修改並生效實施，否則香港企業或會被歐盟成員國施以稅務抵制措施。

就此，政府相關部門已經積極諮詢業界意見，商討研究應對措施，並於上周三（2日）將修例草案提交立法會，務求在限期前落實修改政策。是次條例修訂主要影響跨國企業的離岸被動收入，涵蓋範圍包括利息、知識產權收入、股息和處置股份或股權權益的收益（「處置收益」）。

簡化申報減成本 額外津貼撑創科

公會就上述有關修例，向財經事務局呈交了諮詢意見，其中有三項主要針對維持香港營商環境競爭力的建議：

1、在條例修訂後，企業或須就集團內投資子公司所得的境外收入，作出額外的稅務合規申報，因此希望當局能盡快透明化申報流程，並盡量簡化所需申報資料，以減低跨國企業的合規成本；

2、建議當局可參考新加坡的做法，引入「安全港」（safe harbour）規定，持有一定參股比率及年期的股東，可享「處置收益」豁免徵稅；

3、為鞏固本港創科的發展競爭力，建議引入「知識產權盒」（Intellectual Property box）制度，為企業知識產權收入提供稅收優惠。

本港的簡單稅制和低稅率，一直對國際企業具有很大的吸引力，令營商環境具有獨特優勢；然而，國際稅務環境轉變，未來將實施的全球最低稅率規定，令本港亦因而需要作出調整，加上鄰近國家如新加坡，亦採取進取的稅務策略提升國際競爭力，因此在稅務優惠以外，特區政府應考慮更創新大膽和宏觀的非稅務政策，吸引跨國企業和國際投資者。

配合大灣區優勢 激勵措施吸跨企

除了為跨國企業提供稅務優惠或津貼，當局或可以考慮其他配套措施或激勵計劃，以提升現有稅務政策的吸引力，例如考慮推出針對高資產淨值人士的移民計劃，外國高資產投資者在香港成立家族辦公室，通過審核及符合某些條件後，可申請移民香港；家族辦公室或基金除了可享香港稅收優惠外，經香港投資於大灣區市場，並取得投資收益或利潤滙回時，是否可享內地稅收優惠，例如增值稅、企業稅甚或證券印花稅優惠；推行「知識產權盒」，考慮提供回贈予在本地投入大量科研成本的高新科技企業；又或者發展綠色金融和區域性碳交易市場，在稅務和其他經濟誘因方面，是否也可以引入更創新的政策等。

在面臨財政赤字下，當局需要突破固有思維，利用好整個區域性的優勢，引入新的政策措施，發展潛在的高增長行業，增加公共財政收入及保持長遠競爭力。

▲ 在面臨財政赤字下，當局需要突破固有思維，善用整個區域性優勢，引入新政策措施，發展潛在高增長行業，增加公共財政收入及保持長遠競爭力。（資料圖片）