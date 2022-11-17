工銀亞洲夥拍瑞銀資產管理  以多元角度捕捉亞洲市場機會

面對市場波動，投資者有必要開拓視野，以多元工具爭取潛在收益及平衡風險。有見及此，工銀亞洲夥拍瑞銀資產管理，為投資者提供涉獵環球投資市場的機會，並在目前亞洲市場正展現投資吸引力時，為投資者提供多元選擇。

由去年開始，歐美經濟增長放緩，成為了拖累亞洲經濟增長的主要因素。然而，我們注意到亞洲已出現復甦苗頭。一方面，中國推出多項穩定措施以恢復增長動力。另一方面，由於壓抑已久的消費需求正被釋放、區內通脹普遍處於低位，以及商品價格有利商品出口國，使部分東盟經濟體也出現復甦跡象。

自2021年市場調整以來，亞洲股票市盈率重回6年前的低位，至於高收益債券的息差更處於歷史高位，反映亞洲風險資產的估值已處於相當吸引的水平。展望未來，亞洲市場擁有的三大優勢，有望支持投資市場前景。

投資亞洲的三大理由:



• 首先，亞洲的中產階級不斷壯大，利好當地商品和服務需求，一批半導體、硬件和電子商務行業的新興領導者亦隨即冒起。

• 其次，投資者更容易在亞洲捕捉潛在的超額回報。相對於成熟市場，亞洲整體市場效率仍然較低，容易出現價格錯配的情況，有利主動型投資策略尋找被低估或尚未被發掘的機遇。

• 第三，由於國際地緣政局持續緊張，投資者正在四處尋找安身之所，而新加坡、澳洲及日本則被視為避風港，其房地產投資信託基金（REITs）市場可望獲得資金流入。

金融市場瞬息萬變，愈來愈多投資者希望能隨時緊貼市場走勢，及靈活調動投資部署。工銀亞洲的投資服務，可讓投資者輕鬆地透過網上銀行及流動銀行服務管理基金投資組合，方便靈活，投資者更可透過工銀亞洲的專業理財顧問度身訂造切合自己需要的投資產品。

在地緣政治局勢緊張、美國聯儲局連番加息等因素影響下，短期內投資市場或將持續波動，並影響投資者的風險胃納。然而基於通脹升溫，投資者為免持有的現金受通脹蠶食，積極尋覓投資良機。



工銀亞洲作為全中國最大的商業銀行 – 中國工商銀行股份有限公司在境外的業務旗艦，擁有豐富的投資產品經驗，為客戶提供一系列基金產品，使客戶可以涉足不同股票、債券與貨幣市場等。



工銀亞洲與瑞銀資產管理合作，為客戶提供專業的基金投資產品。展望今年餘下時間及明年，瑞銀資產管理認為以多元資產策略，或可更好地應付當下的市場風險，並捕捉亞洲不同的增長機會。



工銀亞洲的基金投資門檻更低至港幣100元（或其等值外幣），新投資客戶現透過工銀亞洲電子渠道以整額方式認購基金，港幣首100,000元或等值外幣認購金額認購費全免，更有機會可享基金投資優惠高達港幣9,000元。投資涉及風險, 優惠受條款及細則約束。欲了解更多，請瀏覽工銀亞洲網站或致電客戶服務熱線 21895588。 以上有關服務資料由工銀亞洲提供。 「工銀亞洲」乃中國工商銀行（亞洲）有限公司之簡稱。

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