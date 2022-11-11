【香港行山節】招募行山達人 發掘香港自然之美

香港地方雖小，卻有四成土地是郊野公園及自然保護區，隱藏不少絕世靚景，吸引不少來自世界各地遠足愛好者。在疫情下，行山更成為一股熱潮，去年郊野公園的訪客人數高達1240萬人次，連世界桌球一哥奧蘇利雲來港參加桌球大師賽期間，亦抽空登上行山徑晨跑，欣賞香港的自然風光。由中國移動香港和中國香港旅行遠足聯會聯合主辦的第五屆「中移動香港行山節」，以「為健康 一齊行」為主題，推動全民參與，提高大眾步行及行山的健康意識，同時致力將「遠足」打造成「香港名片」，讓世界認識香港璀璨繁華以外的一面。

健康活動需要與眾同樂，為喚醒更多人關注身心健康，享受郊野樂趣，「中移動香港行山節」鼓勵市民一齊行，攜手發掘香港郊野公園的特色。今年的活動啟動禮定於2022年12月4日（星期日）舉行，分為公眾組別和企業組別，有興趣參與的市民可於2022年11月11日（中午12時）至11月21日（中午12時）期間，透過MyLink手機應用程式報名。請按此：https://l.mylinkapp.hk/zX7k

公眾組名額400人

公眾組分四節起步時間，每組名額100人，公眾人士可獨立參與或自組隊伍。報名時可填寫首選及次選時段，以先到先得方式編配，如選擇的組別名額已滿，將被分到其他組別。另大會亦貼心安排免費穿梭旅遊巴，讓參加人士可於九龍塘及金鐘出發到太平山頂。與此同時，大會更會發起18區一齊行，呼籲全港市民12月4日一同享受遠足之樂。

每次報名最多可以填寫四名參加者，請留意當中最多只可有兩位18歲以下人士。每名成功參加者，均可獲得限量精美行山活動包乙個，另外更有機會贏取限量「CMHK Hiking NFT」，當中有多個MyLink小狸貓可愛行山造型。

公眾組招募結果將於2022年11月23日（中午12點）公布，報名人士可於MyLink手機應用程式WeWalk活動專頁查看是否成功報名，成功報名之參加人士請留意起步時間組別及領取活動包資訊。馬上點擊MyLink手機應用程式WeWalk活動專頁報名。

如欲了解更多有關「中移動香港行山節」的資訊及精彩活動，請瀏覽「中移動香港行山節」網頁www.wewalk.hk、Facebook專頁https://www.facebook.com/cmhkhongkonghikingfestival。

(特約)